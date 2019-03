Bayern - Liverpool, Rio Ferdinand : "Je serais très surpris que Liverpool ne passe pas"

L'ancien international anglais pense que l'équipe de Liverpool peut remporter un trophée cette saison, à condition de jouer avec liberté et légèreté.

Toujours largement en course pour une qualification en quarts de finale de Ligue des Champions après le match nul concédé à Anfield face au (0-0) lors de son huitième de finale aller, Liverpool réalise aussi une excellente saison en Premier League.

Deuxièmes derrière , Champion en titre, les Reds pointent à une petite longueur des protégés de Pep Guardiola, et ce alors qu'il ne reste que huit matches à jouer dans le championnat d' . Encourageant, mais selon Rio Ferdinand, ancien joueur de et des Three Lions, les hommes de Jürgen Klopp ne parviennent pas à se libérer pour réellement jouer les premiers rôles, eux qui n'ont pas gagné de trophée depuis près de 30 ans.

En effet, le club de la Mersey n’a pas remporté le titre de Champion d'Angleterre depuis 29 ans. Une trop longue disette pour un club de la stature de , qui se doit de soulever le trophée tant désiré cette saison, tant l'opportunité est importante.

"Ils ont été excellents cette saison, mais ils doivent profiter de cette opportunité (...) Ce que j’ai vu de Liverpool lors des grands matches, c’est un peu de nervosité qui s’infiltre dans leur jeu. Ils jouent parfois avec un frein à main. Et c’est compréhensible car ils n’ont rien gagné depuis des années", a déclaré l'ancien international anglais, dans des propos accordés à talkSPORT.

"Je serais très surpris que Liverpool ne passe pas"

"La est le titre le plus difficile à remporter. À United, nous avons eu la chance de remporter beaucoup de victoires pendant mon séjour là-bas. Vous êtes en compétition avec certaines des plus grandes et des meilleures équipes du football mondial", a souligné l'ex défenseur central.

De plus, Rio Ferdinand a également soutenu les Reds pour vaincre le Bayern Munich en Ligue des Champions ce mercredi soir (21h00). Les deux clubs se sont affrontés lors d'un match aller en Angleterre soldé par un score nul et vierge. Tout est donc encore possible pour les deux formations.

"Je pense que Liverpool sera le plus heureux des deux équipes engagées dans cette étape (...) Le Bayern traverse une phase de transition et ses meilleurs joueurs sont toujours Robben et Ribery. Ils ne sont pas du même niveau qu’ils ont été, alors je serais très surpris que Liverpool ne passe pas".

"S'ils marquent un but à l'extérieur, ils peuvent fermer la porte, alors je suis sûr qu'ils vont réussir. Regardez l'expérience qu'ils ont eu l'année dernière, je suis sûr que cela leur sera très utile cette fois-ci. S'ils ne se blessent pas, je pense qu'ils auront une chance décente de gagner", a terminé Rio Ferdinand. Si le Bayern Munich ne fait plus office de mastodonte comme c'était le cas il y a encore quelques années, les Reds devront se méfier des Bavarois, et Jürgen Klopp le sait mieux que quiconque.