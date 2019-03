Bayern - Liverpool : Alisson : "La Premier League ou la Ligue des champions ? On choisit les deux !"

Le gardien de Liverpool a abordé la seconde manche contre le Bayern avec une grande détermination.

Neuer : "Je ne peux pas me comparer avec Neuer. Il est l'un des meilleurs de ces 10 dernières années, peut-être le meilleur. Il a tout gagné et je ne fais que commencer. Il est une référence pour moi et est également un bon gars. J'ai joué contre lui, jouer contre lui est un rêve devenu réalité. Je ne pense pas pouvoir me comparer à lui.



Van Dijk : "C'est formidable de jouer avec lui et tous mes coéquipiers. Notre équipe a tellement de joueurs avec beaucoup de qualité mais Van Dijk est un joueur très, très important pour nous dans la façon dont nous jouons, il nous donne de la constance".



Lewandowski : "On se prépare à rencontrer tous les joueurs. C'est un excellent attaquant et peut-être l'un des meilleurs au monde. J'aime son style. J'aime la façon dont il se déplace sur le terrain, nous devons donc être très concentrés pour essayer de l'arrêter, ainsi que les autres joueurs. Ce sera un grand match et nous sommes préparés pour cela".



Les tirs aux buts : "Nous sommes prêts pour le match. Nous savons qu'on peut aller aux penalties, nous allons donc essayer de revenir avec la qualification pour la prochaine étape. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais nous sommes prêts à tout pour demain soir.



Une élimination serait bénéfique pour la ? “Cela ne change rien. Nous avons nos objectifs et nous nous battons pour cela. Nous sommes toujours dans le coup en championnat et nous jouons aussi en . Nous nous battons et l'esprit de l'équipe est une bonne chose. Nous nous concentrons sur ce prochain match, c'est un défi pour nous. Nous ne pouvons pas choisir ce que nous allons faire. En fait, nous pouvons choisir, et nous choisissons les deux ! Deux grandes compétitions. Bien sûr, n’a pas remporté le titre depuis longtemps et ne l’a jamais remportée sous ce nom (de la Premier League, ndlr). Nous allons nous battre pour les deux".



Klopp : "C'est un gars drôle, mais en dehors du terrain. Sur le terrain, dans le travail, c'est un gars plutôt sérieux et passionné de football. Sur le terrain, il donne sa passion pour moi et mes coéquipiers dans le sport. C'est très bien. C’est un bon gars, il traite tout le monde comme ses propres fils et il traite tout le monde sur un pied d’égalité. Dans le vestiaire, le staff, tout le monde. Cela fait de lui une personne spéciale pour nous".