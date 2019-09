Bayern - Hoeness menace l'Allemagne : "Choisissez Ter Stegen et nous ne vous enverrons pas nos joueurs !"

Le président du Bayern Munich a prévenu qu'il ne supportera pas une inversion de la hiérarchie des gardiens en sélection nationale.

Joachim Löw a un choix de riche au poste de gardien de but. Le sélectionneur de l' peut compter sur trois portiers de très haut niveau avec Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen et Bernd Leno. Le gardien du en poste depuis plusieurs années conserve les faveurs de son sélectionneur. Longtemps considéré comme le meilleur portier du monde, Manuel Neuer est moins solide depuis quelques saisons, la faute aux blessures notamment.

Et derrière lui, ça pousse au portillon. En effet, Marc-André Ter Stegen est lui plus que performant depuis deux saisons, les années qui coïncident au léger déclin de Manuel Neuer. Le portier du porte parfois à bout de bras son équipe et parvient à colmater les failles de sa défense comme ce fut le cas face au cette saison en . Alors forcément, Marc-André Ter Stegen a des ambitions en sélection nationale et l'a fait savoir.

Le Bayern soutient Neuer

Une énorme polémique a éclaté après le dernier rassemblement et les déclarations du gardien du FC Barcelone admettant sa frustration de venir à chaque fois aux rassemblements de son équipe nationale sans jouer. Manuel Neuer a de son côté réagi dans la presse disant que cette déclaration était déplacée. Et forcément, en y regardant de plus près, la revendication de Marc-André Ter Stegen est tout à fait légitime au vu de ses performances en club.

Mais Manuel Neuer bénéficie du soutien sans failles de ses coéquipiers et surtout de son club. Le Bayern Munich fait front derrière son portier à l'image de son président, Uli Hoeness qui a menacé l'Allemagne en cas d'inversion dans la hiérarchie des gardiens. Le président du Bayern Munich a prévenu, après la rencontre de Ligue des champions à Belgrade, des propos relayés ce mercredi par Sport Bild, qu'il est prêt à ne plus laisser ses joueurs aller en sélection nationale.

"Nous n'accepterions jamais que Marc André Ter Stegen remplace Manuel Neuer au poste de numéro 1. Si le Bayern Munich est informé du changement avant qu'il ne se produise, nous n'enverrons plus de joueurs à l'équipe nationale", a martelé Uli Hoeness. Nul doute que Joachim Löw réfléchira à deux fois avant de se priver de Manuel Neuer si cela doit avoir une influence sur les autres joueurs du Bayern Munich qui sont nombreux en sélection.