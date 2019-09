Allemagne - Entre Neuer et Ter Stegen, la guerre est déclarée !

La tension est palpable entre les deux gardiens de la Mannschaft. Le portier du FC Barcelone en a assez d'être la doublure de Manuel Neuer.

Le prochain rendez-vous international risque bien d'être électrique en pour le mois d'octobre. Joachim Löw fait face depuis quelques jours à un véritable conflit ouvert entre ses deux gardiens, Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen.

L'explication est assez simple : le second cité, performant et régulier avec le depuis plusieurs saisons, ne veut plus être une simple doublure pour la Mannschaft à 27 ans. Cependant, Manuel Neuer reste indiscutable à ce jour aux yeux de son sélectionneur et part pour être titulaire lors du prochain Euro, en juin 2020.

"Ce voyage en sélection fut un coup dur pour moi"

Ces tensions sont désormais librement exprimées par les deux concernés. La première salve a été ouverte par Ter Stegen qui a exprimé ses états d'âme concernant son rôle en sélection, après les matches de septembre contre les et l' . "J’essaie quand même d’entrer dans le onze, mais ce voyage en sélection fut un coup dur pour moi."

Son homologue du a estimé que son opinion n'avait pas de place au sein d'un collectif. "Je ne sais pas si une telle chose est bonne pour le groupe, surtout en ce qui concerne notre poste." Malgré la déception de la 2018 et une élimination dès la phase de groupes, Manuel Neuer a poursuivi l'aventure avec la Mannschaft.

Marc-André ter Stegen a directement répondu à son concurrent lors de la conférence de presse d'avant-match pour Dortmund-Barcelone. "Je ne pense pas que Manu (Neuer) doive s’exprimer sur mes propres sentiments et les juger. Ses propos sont inopportuns." Une défiance supplémentaire entre les deux gardiens et un problème de taille à régler pour le staff de Joachim Löw, sous peine d'une ambiance plombée lors du prochain rassemblement.