Bayern - Flick restera en poste jusqu'à la fin de saison

Désigné pour assurer l'intérim après le départ de Niko Kovac cet automne, Hansi Flick restera l'entraîneur du Bayern Munich jusqu'à la fin de saison.

Hansi Flick va poursuivre l'aventure comme entraîneur du jusqu'en fin de saison. C'est ce qu'ont annoncé les champions d' ce dimanche, au lendemain du dernier match de l'année 2019 des Bavarois, vainqueurs de Wolfsburg (2-0).

À la tête de l'équipe depuis le mois de novembre et le licenciement de Niko Kovac, Flick a obtenu huit victoires en dix rencontres toutes compétitions confondues et constitue désormais une "option viable" pour le club. Il aura l'occasion de faire ses preuves tout au long de la deuxième partie de saison.

Le Bayern, qui a connu une entame de saison compliquée avec Kovac pointe aujourd'hui à quatre points du leader, le à mi-parcours. "Nous sommes très satisfaits du travail d'Hansi Flick, a déclaré le président Karl-Heinz Rummenigge. Avec lui comme entraîneur, le développement sur le terrain a été excellent, à la fois en termes de qualité de jeu et de résultats.

"Nous avons battu un nouveau record en 29 ans d'histoire de la avec six victoires en six rencontres en phase de groupes, et en nous sommes de retour à portée du haut du tableau. Je suis convaincu que le Bayern va continuer l'an prochain [en 2020] ce que nous faisons sur ces derniers matches, c'est-à-dire jouer un football attractif et victorieux."

Même enthousiasme du côté du directeur sportif, Hasan Salihamidzic : "Le fait que nos joueurs aient été aussi convaincants ces dernières semaines, aussi bien du point de vue du jeu que du caractère, montre que nous sommes sur le bon chemin avec Hansi Flick à la tête du staff technique.

"Hansi mérite notre confiance. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser nos objectifs sportifs avec lui, que ce soit en , en Coupe ou en Ligue des champions."