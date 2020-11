Bayern - Flick : "Alaba doit prendre ses responsabilités"

Le défenseur autrichien du Bayern sera en fin de contrat à l'issue de la saison et tarde à se mettre d'accord sur les termes d'une prolongation.

L'entraîneur du , Hansi Flick, a déclaré que le défenseur David Alaba doit "prendre ses responsabilités" dans la saga de son contrat. Le FCB tente de faire prolonger le défenseur international autrichien, mais il a rejeté à plusieurs reprises leurs offres.

En effet, le Bayern a retiré sa dernière offre après qu'elle ait été rejetée par le joueur, qui serait courtisé par le et le . Son contrat devant expirer en juin, il pourrait être transféré gratuitement dans l'un ou l'autre de ces clubs si aucun nouveau contrat n'est conclu.

Flick a souligné l'importance du joueur pour son équipe et lui a dit de bien réfléchir avant d'arriver à une quelconque conclusion.

Plus d'équipes

"David devrait prendre ses responsabilités et décider lui-même de ce qui est important pour lui, a-t-il déclaré à Die Welt. David est une très bonne personne et un brillant joueur de football. Il est très populaire auprès de l'équipe et les tient ensemble."

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Il semble y avoir une division interne au Bayern quant à la manière de faire face à la situation. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a déclaré qu'il ne voyait pas comment un accord pouvait être conclu, tandis que le PDG Karl-Heinz Rummenigge a indiqué que la porte était toujours ouverte à l'homme de 28 ans s'il souhaitait revenir à la table des négociations.

Le Bayern pourrait envisager un remaniement important de sa défense dans les mois à venir, avec le défenseur central Jerome Boateng également en fin de contrat à l'été 2021.

L'article continue ci-dessous

Des rapports en ont suggéré que le Bayern était prêt à laisser partir le joueur vétéran à la fin de son mandat, mais Flick n'est pas aussi clair.

"C'est un joueur très important, a-t-il déclaré. Il est avec le club depuis plus de neuf ans et il a réalisé deux triplés durant cette période. Vous ne pouvez pas passer un tel joueur par pertes et profits."

Le Bayern, leader de la , a perdu une partie de sa marge de manœuvre en première division allemande, samedi, en raison du match nul 1-1 concédé face au .