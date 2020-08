Bayer Leverkusen - Peter Bosz : "Kai Havertz a plus de chances de partir à Chelsea que de rester"

Pour l'entraîneur de Leverkusen, Kai Havertz devrait bel et bien quitter le club.

Depuis plusieurs semaines, Kai Havertz, la pépite du , est courtisé par . Et pour l'entraîneur du club allemand, Peter Bosz, il y a peu d'espoirs de voir Havertz rester une saison de plus en , comme il l'a déclaré lors d'une conférence de presse : « Je ne m'attends pas à ce que Kai Havertz revienne (n.d.l.r. après la trêve internationale). Dans le football, il y a toujours une chance que les choses finissent par ne pas se passer. Mais pour être honnête, ça fait maintenant longtemps que les négociations se poursuivent. Havertz a plus de chances de partir que de rester ici. »

L'entraîneur précise également que Leverkusen ne peut pas rivaliser financièrement avec Chelsea, qui est prêt à payer 80 millions d'euros, et se montre fataliste : « Il y a des clubs et des gens, comme Roman Abramovich dans ce cas précis, qui peuvent et veulent se l'offrir. Bien sûr, tout est possible dans le football. Mais quand vous me demandez si je m'attends à ce qu'il revienne, je vous dis clairement non. »