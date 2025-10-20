Le Paris Saint-Germain reprend son aventure européenne ce mardi 21 octobre sur le terrain du Bayer Leverkusen. Après deux succès convaincants dans cette phase de ligue, les hommes de Luis Enrique visent un troisième triomphe pour poursuivre leur parcours sans faute en Ligue des champions. Le rendez-vous s’annonce électrique à la BayArena, entre un PSG conquérant et un Leverkusen toujours redoutable à domicile.

Un PSG en quête d’un troisième succès européen

Quelques jours après son nul spectaculaire face à Strasbourg en Ligue 1 (3-3), le PSG remet son bleu de chauffe européen. Le champion en titre de la Ligue des champions, déjà impressionnant face à l’Atalanta Bergame (4-0) puis au FC Barcelone à Montjuïc (1-2), se déplace à Leverkusen avec une ambition claire : décrocher une troisième victoire consécutive dans cette phase de ligue. Et dans cette optique, il pourra compter sur un groupe quasiment au complet.

Le défi est simple. Paris veut engranger un maximum de points avant la trêve pour éviter la pression vécue la saison dernière lors de la dernière ligne droite de la phase de groupes. Avec six points sur six possibles, le club de la capitale peut grimper à neuf unités et se rapprocher d’une qualification anticipée.

Les calculs déjà lancés pour la qualification

Comme à chaque étape de la compétition, les observateurs commencent à se livrer au petit jeu des pronostics. Les chiffres d’Opta donnent une estimation précise : selon leurs modèles, une équipe devra atteindre environ 9,30 points pour figurer dans le top 24 qualificatif. Francfort serait le dernier à passer ce cap, devant Leverkusen (9,25) et Monaco (8,78), légèrement en retrait.

Si Paris atteint les neuf points ce mardi, il pourrait donc se placer confortablement pour la suite. Toutefois, les statistiques ne font pas tout. L’an passé, certaines équipes avaient dû leur qualification à la différence de buts, preuve que chaque rencontre compte.

Leverkusen, un adversaire solide et en confiance

De son côté, le Bayer Leverkusen reste en course malgré deux débuts mitigés en Ligue des champions. Le club allemand a d’abord partagé les points à Copenhague (2-2) avant de concéder un nouveau nul face au PSV Eindhoven (1-1). Mais en Bundesliga, les hommes de Kasper Hjulmand ont montré un tout autre visage avec un succès important à Mayence (3-4).

Leverkusen ne compte donc pas laisser Paris dicter le tempo à domicile. L’équipe allemande, capable de frapper vite en transition, dispose de nombreux atouts offensifs qui pourraient poser des problèmes à la défense parisienne.

Sur quelle chaine suivre le match Leverkusen - Paris Saint-Germain ?

La rencontre entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 21 octobre 2025 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder partout avec un VPN

Horaire et lieu du match Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand aborde la réception du PSG avec un effectif diminué, malgré quelques retours encourageants. Patrik Schick, remis d’une blessure à la cuisse gauche, et Jarell Quansah, de retour à l’entraînement après un souci au genou, pourraient réintégrer le groupe, mais leur titularisation reste très incertaine.

Le technicien danois devra toujours se passer de plusieurs cadres : Exequiel Palacios (adducteurs), Lucas Vazquez, Malik Tillman, Nathan Tella et Martin Terrier, victime d’une rupture du tendon d’Achille. Axel Tape-Kobrissa, touché aux ischios, est également incertain pour ce choc européen.

Dans ce contexte, Christian Michel Kofane incarne l’une des principales menaces offensives du club allemand. L’attaquant reste sur trois matchs consécutifs avec au moins un but toutes compétitions confondues, et portera à nouveau les espoirs offensifs du Werkself.

Infos de l'équipe du Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain se présente à Leverkusen avec plusieurs renforts de taille mais aussi une gestion prudente de ses cadres. Ousmane Dembélé, tout juste remis de sa blessure contractée avec les Bleus, et Marquinhos, désormais opérationnel, effectuent leur retour dans le groupe, sans garantie de débuter. Luis Enrique devrait encore miser sur la continuité, privilégiant la prudence avant les grands rendez-vous à venir.

En défense, Zabarnyi et Pacho devraient être associés, tandis qu’au milieu, Vitinha et Zaïre-Emery seront à nouveau alignés, épaulés par Désiré Doué, auteur d’un bon match contre Strasbourg. Les absences de Fabian Ruiz et João Neves laissent d’ailleurs au jeune Breton une belle opportunité de s’affirmer.

Devant, Barcola, Mayulu et Kvaratskhelia devraient reformer le trio offensif victorieux des précédentes rencontres européennes, symbole d’un PSG toujours ambitieux malgré un effectif encore en reconstruction.

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations

B04 Derniers matches PSG 0 0 Nul 2 Victoires Paris Saint-Germain 2 - 1 Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 0 - 4 Paris Saint-Germain 1 Buts marqués 6 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Classement