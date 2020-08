FC Barcelone, 16 joueurs au coeur de l'opération dégraissage ?

Le club catalan chercherait à vendre jusqu'à seize joueurs lors du prochain mercato afin de dégager des fonds pour recruter.

Ce n'est un secret pour personne, le cherche à faire des économies et a besoin de dégraisser. Deuxième de cette saison, le Barça s'est déjà séparé d'Arthur Melo et a acquis en échange Miralem Pjanic en provenance de la . Le FC Barcelone est toujours intéressé à l'idée de recruter Lautaro Martinez, en provenance de l' , mais les négociations seraient au point mort et pour cause, le club catalan n'a pas les fonds nécessaires pour convaincre le club italien de s'en séparer.

Pourtant, le Barça veut faire de l'Argentin le successeur de Luis Suarez à la pointe de l'attaque catalane. Et avant de pouvoir voir ce souhait s'exaucer, le FC Barcelone va devoir se séparer de plusieurs éléments afin de faire rentrer de l'argent dans ses caisses. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait placé seize joueurs sur la liste des transferts. S'ils ne vont pas tous partir cet été, ils sont seize à pouvoir être vendus.

Coutinho et Rakitic, priorités sur le départ

L'objectif est bien entendu de faire rentrer de l'argent dans les caisses en vue de recruter mais également d'économiser de l'argent sur la masse salariale du club catalan. Dans la liste des seize joueurs pouvant quitter le club, on retrouve notamment le second gardien, Neto, Nelson Semedo, qui pourrait soit prolonger, soit quitter le club, ainsi que Sergi Roberto, Junior Firpo, ou encore Samuel Umtiti, trop souvent blessé ces dernières saisons.

Dans l'entrejeu, Ivan Rakitic, en manque de temps de jeu cette saison et qui s'est régulièrement plaint de son statut, et Arturo Vidal ne seront pas retenus en cas de belle offre. En attaque, Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite feraient partie des joueurs pouvant quitter le club. Hormis ces joueurs qui étaient dans l'effectif du FC Barcelone cette saison, il y a également une série de joueurs revenant de prêt qui ne seront pas conservés si une offre se présente.

Philippe Coutinho est le premier nom sur cette liste. Prêté au , le meneur de jeu brésilien sera certainement le premier élément donc le Barça souhaitera se débarrasser cet été en raison de son énorme salaire mais aussi de sa valeur sur le marché des transferts. Outre l'ancien meneur de jeu de , Jean-Clair Todibo, Rafinha, Emerson, Moussa Wagué, Juan Miranda ainsi qu'Oriol Busquets peuvent quitter le Barça. Une chose est sûre, le Barça espère faire un gros dégraissage cet été.