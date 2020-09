Barcelone, Josep Bartomeu "ne veut pas entrer en conflit avec Messi"

Après des semaines de silence, Josep Maria Bartomeu s’est confié à TV3 et est revenu sur la gestion du cas Lionel Messi.

Suite à l’annonce de Lionel Messi de rester au pour une saison de plus et des attaques proférées à son encontre, on pensait que Josep Maria Bartomeu allait répondre rapidement pour donner sa version. Finalement, le président du Barça a préféré prendre son temps pour faire une déclaration publique.

Sur les ondes de TV3, le président est revenu sur les semaines compliquées qu’a vécues le club depuis l’élimination en Ligue des Champions contre le . Montré du doigt par Messi et par les supporters, Bartomeu a voulu apaiser les choses avec son capitaine notamment.

"Je ne vais pas entrer en conflit avec notre capitaine. Maintenant, nous devons nous féliciter que Messi est toujours avec nous et comme nous l’avons vu ces jours-ci, il est pleinement impliqué dans le projet de Koeman."

Plus d'équipes

"En tant de président, je ne pouvais pas laisser partir le meilleur joueur du monde et de l’histoire, le laisser quitter le Barça."

L'article continue ci-dessous

Bartomeu : "Personne ne veut démissionner"

Cible des supporters, Bartomeu a été mis au courant qu’une motion de censure a récolté les signatures nécessaires pour lancer le processus visant à pousser la direction catalane à démissionner. Mais une fois de plus, le président se montre serein.

"Pour l’instant, personne n’a l’intention de démissionner. Le club ne s’arrêtera pas. Le conseil d’administration est surpris par le nombre de signatures, mais nous respectons la démocratie et les règlements du club."

Malgré l’épée Damoclès au-dessus de la tête, Bartomeu compte bien poursuivre sa mission jusqu’au bout.