Barcelone - Louis Van Gaal tacle Lionel Messi : "Pourquoi ne gagne-t-il plus rien en Europe ?"

L'ancien manager de Blaugrana pense que certains de ses successeurs ont donné trop de liberté à l'international argentin ces dernières années.

Critiquer le quintuple Ballon d’Or Lionel Messi semble impossible, pourtant, l’ancien coach du , Louis van Gaal, a osé affirmer que l’Argentin était responsable des échecs du Barça en Ligue des Champions. Selon le technicien néerlandais, La Pulga devrait s’adapter à l’équipe, et non l’inverse.

Malgré le fait d'avoir conservé son titre en la saison dernière, le club a encore une fois échoué en Ligue des Champions en s'inclinant lourdement 4-0 face au futur vainqueur, Liverpool, en demi-finale, après avoir remporté le match aller 3-0.

Lionel Messi, qui fête ses 32 ans ce lundi, a remporté quatre titres en C1 depuis son arrivée chez les Blaugrana, mais le Barca n’a plus atteint la finale depuis sa victoire en 2015, face à la (3-1). Et Louis Van Gaal pense que ces échecs sont dûs à un problème spécifique : Leo Messi. Le manager de 67 ans pense en effet que l'attaquant a trop de liberté au Camp Nou, les récents dirigeants du Barca accordant la priorité aux talents individuels de Messi qu’aux performances de l’équipe.

"Je pense qu'il n'y a rien de plus important qu’un joueur d’équipe. Le Barca souffre de ça. Je pense que Messi devrait se demander comment est-il possible qu'il soit resté si longtemps sans gagner une Ligue des Champions. Regardez Barcelone. Combien de Ligues des Champions ont-ils gagnés avec celui que tout le monde estime comme étant le meilleur joueur du monde ? Regardez Neymar au PSG, combien de Ligue des Champions a-t-il gagné ?" a déclaré l’ancien manager de dans une interview accordée à El Pais.

"C’est le meilleur joueur individuel au monde parce que ses statistiques sont incroyables. Mais pourquoi n'a-t-il pas remporté de Ligue des Champions depuis cinq ans ? En tant que capitaine, vous devez vous demander pourquoi l'équipe ne gagne plus en Europe. Je pense que Messi est également responsable de ce qui se passe à Barcelone, pas seulement l’entraîneur. Ils ont une équipe de 30 joueurs et je pense que Messi devrait s’adapter à l’équipe, et non l’inverse" a expliqué Van Gaal.

"Messi s'est adapté au plan de Guardiola, pas l’inverse"

Rappelons que lors de son passage au Barça en 1997, où il a notamment remporté une , Louis Van Gaal avait aussi eu des difficultés à s’entendre avec une autre star du Barça : Rivaldo.

L’ancien entraîneur néerlandais a accusé Rivaldo d’avoir privilégié sa situation personnelle par rapport à celle de l’équipe, avant de laisser partir le Brésilien lors de son second passage à la tête du club catalan en 2002, alors que le milieu de terrain avait encore un an de contrat.

Le manager âgé de 67 ans a déclaré qu’il avait toujours été un fervent partisan de l’esprit d’équipe et que Pep Guardiola était le seul dirigeant de Barcelone à avoir traité Messi correctement. "Guardiola l'a fait jouer au profit de l'équipe, mais les derniers entraîneurs se sont trop adaptés à Messi au lieu de protéger l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est la chose la plus importante. Messi s'est adapté au plan de Guardiola, pas l’inverse." a t-il conclu.