Barcelone : le clan Griezmann répond à l'Atlético Madrid !

Alors que l'Atlético effectue une action en justice suite au transfert de Griezmann au Barça, l'avocat du Français s'est exprimé.

C'est officiel depuis vendredi : Antoine Griezmann jouera au FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi. Le club catalan a payé la clause du joueur (120 millions d'euros), qui va s'engager jusqu'au 30 juin 2024. Un transfert confirmé par les deux clubs qui pourrait cependant faire l'objet d'une procédure juridique de la part de l'Atletico de Madrid. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce transfert s'est effectué dans des conditions particulièrement houleuses.

Dans un communiqué, les Colchoneros ont en effet indiqué que le montant déposé leur paraît insuffisant au regard de l'avancée des négociations.

Comunicado oficial sobre la rescisión unilateral del contrato que vincula a Antoine Griezmann con nuestro club https://t.co/FvqvTMH55j

— Atlético de Madrid (@Atleti) 12 juillet 2019

"Antoine Griezmann, représenté par son avocat, a comparu devant le siège de LaLiga pour mettre fin unilatéralement au contrat liant le joueur à l’Atlético de Madrid, après avoir déposé le au nom et pour le compte du joueur", avait notamment indiqué l'Atlético.

"L’Atlético de Madrid estime que le montant déposé est insuffisant pour respecter sa clause de résiliation, car il est évident que l’accord entre le joueur et le FC Barcelone a été trouvé avant que la clause susmentionnée ne soit réduite de 200 à 120 millions d’euros. C’était également avant la date à laquelle la clause a été modifiée que la communication du joueur a été réalisée le 14 mai dernier, annonçant son souhait de partir du club".

"L’Atletico de Madrid estime que le contrat a pris fin, avant que la saison se termine, en raison d’événements et d’actes perpétrés par le joueur. C’est pourquoi il a déjà entamé les procédures qu’il considère appropriées pour la défense de ses droits et intérêts".

Des termes que le clan Griezmann n'a que peu goûté. Alors que l'Atlético a décidé de saisir la FIFA pour ce litige, l'avocat du champion du monde français, Sevan Karian, a pris la parole.

"Antoine est évidemment très déçu par l'attitude de l'Atletico de Madrid et de ses dirigeants, qui font preuve d'une mauvaise foi assez hallucinante dans ce dossier et communiquent publiquement tout l'inverse de ce qu'ils lui ont dit en privé ! Qu'ils prennent leurs dispositions, nous en ferons de même s'il le faut. Mais, pour l'instant, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le nouveau chapitre de sa carrière qu'il est en train d'ouvrir et qu'il a bien l'intention de célébrer ce week-end en découvrant sa nouvelle maison", a expliqué le représentant de l'attaquant français dans des propos accordés à l'Equipe.