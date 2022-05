Le défenseur central a passé sa carrière à Barcelone au plus haut niveau, devenant l'un des meilleurs défenseurs du monde et maintenant ce niveau tout au long de sa carrière.

Piqué est toujours en activité à 35 ans, et il a même reçu de nombreux éloges pour ses performances cette saison, dans un contexte difficile pour le Barça.

Mais il ne fait plus partie des meilleurs joueurs du monde, son heure étant passée, et dans une interview avec Gary Neville, on lui a demandé qui, selon lui, pourrait devenir le prochain meilleur joueur du monde.

La question s'adressait aux jeunes espoirs du FC Barcelone, et Piqué n'a pas hésité à désigner Pedri.

Pedri a été une sensation pour le Barça et l'Espagne, jouant plus de minutes que tout autre joueur en Europe la saison dernière.

Le milieu de terrain joue déjà à un niveau extrêmement élevé à l'âge de 19 ans et il ne cesse de s'améliorer.

"Pedri a beaucoup d'options pour être le meilleur au monde", a déclaré Piqué.

"Gavi aussi est très, très bon pour son âge. Ils doivent grandir, mais nous avons de grands talents à Barcelone."