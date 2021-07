Barcelone, Javier Tebas inflexible dans le dossier Messi

Face aux nombreuses demandes du Barça de faire une exception pour Messi, Javier Tebas a rappelé que les règles sont les règles.

Javier Tebas l'a dit très clairement. Et, pour l'instant, il ne recule pas d'un pouce face aux demandes de flexibilité dans la limite de salaire qui lui viennent de Barcelone. Le Barça dépasse le plafond et, pour le moment, sans ventes de joueurs significatives ni baisse de salaire considérable, il ne peut pas inscrire Lionel Messi ou les quatre nouvelles recrues, Eric Garcia, Emerson Royal, Memphis Depay et 'Kun' Agüero.

C'est pourquoi, en plus de travailler sur une baisse de la masse salariale, le club tente par tous les moyens de convaincre le président de la Liga d'autoriser en quelque sorte le nouveau contrat du capitaine et tout nouveau champion de la Copa América avec l'Argentine. .

Cependant, Tebas n'est pas disposé à accepter les demandes du Barça. Il l'a clairement fait savoir dans une interview sur la chaîne YouTube de Ramon Álvarez de Mon.

"C'est impossible. Si quelqu'un sait comment fonctionne cette maison, il est impossible de faire ce type de tricherie. En plus, il faut l'enseigner à tous les clubs, c'est un droit qu'ils ont. Le contrôle économique préserve l'intégrité de la compétition, rend la Liga durable", déclare Tebas, qui mène ladite interview accompagné du directeur général de LaLiga, José Guerra.

"Le Barça a de bons professionnels, il a Mateu Alemany, qui s'est battu avec Valence et connaît très bien le contrôle économique. Il sait qu'il n'y a pas d'échappatoires notamment sur la question des ambassadeurs", explique le président de la ligue espagnole, conscient que le contrat que le club blaugrana peut proposer à Messi comprend un salaire après sa retraite en tant qu'ambassadeur de l'entité culé.

Tebas est également surpris par le fait qu'il n'y ait pas d'offre d'autres clubs de haut niveau pour Messi.

"C’est surprenant pour moi qu'à ce jour il n'y ait pas d'offre du PSG ou de Manchester City. Je pense que le problème est qu'il n'y a pas d’offre, ce qui m'amène à penser que le joueur veut rester."

"Si c'était vraiment une opération économique pour Messi, il aurait déjà signé pour n'importe qui, car le Barça sait exactement ce qu'il y a, c'est plus clair que l'eau". En effet, le président de la Liga reconnaît que la limite salariale de Barcelone, à ce jour, "était déjà calculée sans Messi".

Au cours des deux dernières saisons, Barcelone a maquillé ses comptes grâce à deux échanges de joueurs. Lors de la saison 19-20, le club blaugrana a remplacé le gardien néerlandais Cillessen par le portugais Neto, dans une opération évaluée à 35 millions d’euros.

Un an plus tard, Arthur est allé à la Juventus pour 72 millions, tandis que Miralem Pjanic est venu au Barça pour 60 millions. Les deux opérations ont représenté une plus-value considérable pour les deux clubs. Pourtant, Tebas met un stop sur ce type de d’échange.

"Tout troc doit être valorisé. S'il est gonflé, il se réajuste. Cela nous est arrivé plusieurs fois", explique le président, qui laisse entendre que dans le cas du club blaugrana, certains des échanges de ces dernières saisons ont dû être modifiés : "Dans certains cas, je ne dis pas lequel, ça a été corrigé."