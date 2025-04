Barcelone - Inter Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Choc des titans à Montjuïc ! Le Barça euphorique défie un Inter en crise mais redoutable en C1. Demi-finale aller explosive en vue !

Quinze ans après leur dernier duel mémorable à ce stade, le FC Barcelone et l'Inter Milan se retrouvent pour une demi-finale aller de Ligue des Champions très attendue à Montjuïc. Les dynamiques sont diamétralement opposées : le Barça surfe sur une vague d'euphorie après sa victoire en Coupe du Roi, tandis que l'Inter traverse une crise de résultats inquiétante. Mais en Europe, les cartes sont souvent redistribuées.

Le Barça "sans peur" mais sous tension

Tout semble sourire au Barça d'Hansi Flick. Vainqueur d'un Clásico haletant en finale de Coupe samedi, leader de la Liga, et affichant une forme étincelante en Ligue des Champions (meilleure attaque avec 3,1 buts/match en moyenne, 5 victoires et 1 nul à domicile), le club catalan rêve d'un triplé pour la première saison de son coach allemand. Portée par une jeunesse triomphante symbolisée par Lamine Yamal, qui s'apprête à jouer son 100ème match à seulement 17 ans ("L'âge n'est qu'un nombre"), l'équipe aborde ce choc avec le plein de confiance. Pourtant, Flick a montré des signes d'agacement après le match de Vigo et même après la victoire en Coupe, exigeant plus de concentration et une meilleure gestion des efforts. "Gagner la Coupe fut émouvant, mais atteindre la finale [de C1] est un rêve," a-t-il rappelé, soulignant l'importance de ce rendez-vous et la nécessité de récupérer après les efforts consentis.

L'Inter blessé mais expert européen

Si le Barça vole, l'Inter boit la tasse. Éliminés de la Coupe d'Italie par l'AC Milan, les Nerazzurri restent sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, sans marquer le moindre but, et ont vu Naples leur ravir la tête de la Serie A. La presse italienne parle de "champions fatigués et en crise". Pourtant, il serait dangereux de sous-estimer cette équipe en Ligue des Champions. Simone Inzaghi, qui dirigera son 50ème match dans la compétition (record de victoires pour un Italien à ce stade), a bâti une forteresse quasi imprenable sur la scène européenne (seulement 2 défaites lors des 20 derniers matchs, 8 clean sheets cette saison). La défense reste le point fort de cette équipe, même si elle devra se montrer impeccable face à la furia offensive barcelonaise. "Il faudra être bons avec le ballon et sans ballon," prévient Inzaghi, qui reconnaît la difficulté de la tâche mais compte sur l'orgueil de ses joueurs, menés par un Lautaro Martinez toujours décisif dans les grands rendez-vous.

Duel de styles et fantôme de 2010

Ce match s'annonce comme une opposition de styles classique entre l'attaque flamboyante du Barça et la rigueur défensive de l'Inter. Les Catalans devront trouver la clé face à un bloc bas et compact, tandis que les Italiens chercheront à exploiter les contres et les erreurs adverses. Le souvenir de la demi-finale de 2010, remportée par l'Inter de Mourinho, plane forcément sur cette confrontation. Le Barça cherchera à prendre sa revanche et à faire un pas vers la finale, tandis que l'Inter tentera de retrouver sa solidité pour ramener un résultat positif avant le retour à San Siro. La gestion de la fatigue et la capacité de chaque équipe à imposer son rythme seront déterminantes dans ce premier acte crucial.

Ici, GOAL vous propose tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de diffusion en streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Barça - Inter ?

Pays / Région Diffusion TV Streaming France 🇫🇷 Canal+ MyCanal Région MENA 🌍 BeIN Sports MENA 1 BeIN Connect / TOD Espagne 🇪🇸 Movistar+ Liga de Campeones M+ (Movistar+) États-Unis 🇺🇸 CBS Sports Paramount+ Allemagne 🇩🇪 DAZN DAZN Belgique 🇧🇪 RTL Club RTL Play Portugal 🇵🇹 Sport TV 5 Sport TV Multiscreen Suisse 🇨🇭 RSI La 2 RSI Play Royaume-Uni 🇬🇧 TNT Sports 1 Discovery+ Pays-Bas 🇳🇱 Ziggo Sport Ziggo GO Russie 🇷🇺 Okko Sport Okko.tv Balkans 🌍 Arena Premium 1 Arena Channels

Astuce VPN : Certaines plateformes ne sont accessibles qu’en dehors de la France. Utiliser un VPN permet de contourner les restrictions géographiques.

Comment regarder partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Barça - Inter

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de demi-finale de l'UEFA Champions League entre Barcelone et l'Inter se jouera à l'Estadi Olimpic Lluís Companys à Barcelone, en Espagne.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 le mercredi 30 avril, heure française.

Infos et effectifs des équipes

Infos de l'équipe de Barcelone

Ferran Torres devrait de nouveau occuper la pointe de l’attaque en l’absence de Robert Lewandowski, tandis que Gerard Martin pourrait être appelé à dépanner sur le flanc gauche de la défense, en lieu et place d’Alejandro Balde.

Au milieu, Marc Bernal et Marc Casado sont toujours indisponibles en raison de blessures au genou. De son côté, Marc-André ter Stegen fait son retour dans le groupe, mais il ne devrait pas détrôner Wojciech Szczesny dans les cages.

Infos de l'équipe de l'Inter

Lautaro Martinez, en grande forme, formera la paire en attaque avec Marcus Thuram. Sur le banc, Simone Inzaghi pourra compter sur des solutions offensives comme Joaquin Correa, Marko Arnautovic ou encore Medhi Taremi.

En défense, Benjamin Pavard reste très incertain en raison d’une entorse à la cheville. En revanche, Denzel Dumfries et Piotr Zielinski postulent de nouveau après leurs pépins physiques, tandis qu’Alessandro Bastoni et Henrikh Mkhitaryan effectuent leur retour de suspension.

La forme des deux équipes

