Barcelone - Gérone : Diffusion TV et en clair, streaming gratuit et compos

Derby catalan sous tension ! Le Barça doit gagner contre Gérone pour répondre au Real Madrid, revenu à hauteur hier. Pression maximale à Montjuïc.

Le FC Barcelone aborde le derby catalan contre Gérone ce dimanche avec une pression accrue. Suite à la victoire du Real Madrid la veille contre Leganés, les Blaugranas se retrouvent à égalité de points avec leur grand rival (même si potentiellement devant à la différence particulière) et n'ont d'autre choix que de s'imposer à Montjuïc pour reprendre seuls les commandes de la Liga. Face à eux, une équipe de Gérone en difficulté cette saison, loin de son niveau de l'an passé.

Le Barça doit répondre au Real Madrid

Sur une dynamique impressionnante, le Barça de Hansi Flick reste sur une série de 19 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, sa meilleure série depuis l'ère Valverde. La victoire nette contre Osasuna (3-0) jeudi a confirmé cette forme étincelante. Cependant, le succès du Real Madrid samedi a totalement rebattu les cartes : la victoire est désormais impérative pour les Catalans afin de conserver leur matelas, même virtuel, en tête du championnat. Engagé sur tous les fronts (Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions), le Barça sait qu'il ne peut laisser filer aucun point en route dans cette phase cruciale de la saison.

Hansi Flick devra gérer son effectif avec intelligence dans ce calendrier démentiel, avec la demi-finale retour de Coupe contre l'Atlético et le quart de C1 contre Dortmund qui approchent. Le retour attendu de Raphinha et Ronald Araújo dans le onze de départ, après avoir été ménagés suite à leurs obligations internationales, s'inscrit dans cette logique de rotation. "Il faut savoir répartir les efforts," semble être le leitmotiv du coach allemand, qui compte sur la profondeur de son banc. Des joueurs comme Fermín López, buteur contre Osasuna, pourraient à nouveau avoir un rôle à jouer, tandis que la gestion des jeunes talents comme Cubarsí et Lamine Yamal reste primordiale.

Gérone, un voisin en quête de rachat

Si le Barça caracole en tête, Gérone vit une saison bien plus compliquée. Treizièmes de Liga, les hommes de Míchel sont loin de leur surprenante troisième place de l'an dernier. Avec une seule victoire depuis la mi-janvier et trois matchs nuls consécutifs, les "Blanc-i-Vermells" peinent à retrouver leur allant. Pourtant, ils restent un adversaire potentiellement dangereux, surtout dans le contexte d'un derby. Ils gardent en mémoire leur double succès historique face au Barça la saison passée, une performance qui doit servir d'inspiration malgré la défaite 4-1 du match aller cette saison.

On peut s'attendre à une domination barcelonaise, avec une équipe cherchant à imposer son jeu de possession et à faire rapidement la différence pour évacuer la pression. Gérone tentera probablement de résister en bloc et d'exploiter les espaces en contre. Le talent individuel des attaquants barcelonais comme Lewandowski et Raphinha sera essentiel face à une défense de Gérone qui devra se montrer héroïque. Malgré la dynamique et le contexte, un derby réserve toujours une part d'incertitude, et le Barça devra afficher sérieux et détermination pour répondre présent.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Barcelone - Gérone ?

La rencontre entre le FC Barcelone et Gérone sera à suivre ce dimanche 30 mars 2025 à partir de 16h15 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de La Liga entre Barcelone et Girona se jouera à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, Espagne.

Il commencera à 16h15 le dimanche 30 mars, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Barcelone

Après avoir été laissé au repos face à Osasuna, Raphinha devrait retrouver une place de titulaire. Pau Cubarsí, légèrement touché à la cheville, est attendu apte pour ce rendez-vous. Ronald Araujo, resté sur le banc jeudi, postule lui aussi pour une place dans le onze de départ, tout comme Robert Lewandowski, en pointe de l’attaque.

En revanche, Dani Olmo, blessé à l’aine lors de la même rencontre, devrait manquer les trois prochaines semaines. Andreas Christensen, Marc Casadó, Marc-André ter Stegen et Marc Bernal sont également forfaits en raison de blessures.

Infos de l'équipe de Girona

Michel devra composer sans Abel Ruiz, Jhon Solis et Ivan Martin, tous blessés. Donny van de Beek, quant à lui, est suspendu après avoir écopé d’un carton synonyme de sanction face à Valence.

Au milieu, Oriol Romeu devrait suppléer Martin, tandis que Cristhian Stuani mènera l’attaque.

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations

Classement