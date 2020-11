Barcelone - Antoine Griezmann veut être en paix et demande du temps

Antoine Griezmann en a marre d'être sous le feu des critiques. Il avait besoin d'effectuer une mise au point auprès des supporters. Place au terrain.

Antoine Griezmann a demandé de la patience aux supporters de Barcelone, affirmant qu’il avait eu un processus d’adaptation difficile en raison du bouleversement du club au cours des 18 derniers mois. L'international français Griezmann a rejoint le Barça à l'été 2019, mais il n'a pas montré sa meilleure forme depuis son départ de l'Atletico Madrid.

Griezmann peut comprendre les critiques s'il ne joue pas bien, mais il a souligné le fait qu'il travaille maintenant sous la direction de son troisième entraîneur depuis son arrivée au club comme excuse valable. Ronald Koeman est actuellement à la tête d'une équipe de Barcelone qui occupe la 13e place de la ... Insuffisant.

Le mandat de Setien n'avait duré que huit mois, puisqu'il a pris la direction du club en janvier 2020 après le départ d'Ernesto Valverde. Griezmann estime que ce climat instable n'a de toute évidence pas aidé son processus d'adaptation, tout en citant également la pandémie de coronavirus comme un autre obstacle à surmonter.

"Je veux juste être laissé seul et avoir un peu de paix"

"J'accepte les critiques", a déclaré Griezmann à Jorge Valdano à propos de la dernière édition de l'Universo Valdano. "J'ai eu trois managers en un an et demi, c'est vraiment difficile avec le style de jeu du Barca. Avec une pandémie à gérer aussi. J'ai donc encore besoin de temps pour m'adapter, car nous avions trois systèmes différents sous trois managers différents, et donc les joueurs ont besoin de temps pour s'adapter à moi et j'ai besoin de temps pour m'y adapter", a-t-il précisé, soucieux de parler football.





Griezmann pense qu'avec le temps, il peut prouver qu'il méritait les 120 millions d'euros que le Barca a payés pour le faire venir de Madrid. "Les gens me demandent si je suis une bonne signature ou non, je sais que je peux aider. Peut-être que je n’ai pas aidé comme certains l’auraient souhaité, mais je veux aider mes coéquipiers."

Dans la même interview, Antoine Griezmann a aussi déclaré demandé un peu de paix pour pouvoir se concentrer sur des objectifs sportifs. "Ces deux années ont été difficiles, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous avons la à espérer et beaucoup de matchs à venir. Je crois que nous avons le groupe pour montrer que nous pouvons gagner de grandes choses et nous devons réagir (...) Je veux juste être laissé seul et avoir un peu de paix", a enfin détaillé le Champion du Monde 2018.