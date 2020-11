Depay n’est plus la priorité du Barça

Alors qu’ils avaient tout fait pour le recruter l’été dernier, les dirigeants barcelonais n’envisagent plus de faire signer le Lyonnais Memphis Depay.

Le mercato hivernal approche à grands pas et le commence à travailler sur les recrues qu’il est susceptible d’enrôler durant cette période. Le Hollandais Memphis Depay a longtemps été annoncé comme un possible transfuge pour les Blaugrana, mais il semblerait que cette piste s’est depuis refroidie.

Goal est en mesure de confirmer que le capitaine de l’OL n’est désormais plus la cible numéro 1 des vice-champions d’ . Et pour cause ; les priorités du club ont changé avec la blessure récente de Gérard Piqué.

Le Barça à fond sur Eric Garcia

Le défenseur central a contracté une rupture des ligaments du genou, et le Barça veut avant tout s’offrir un nouvel élément dans ce secteur. Les dirigeants du club auraient jeté leur dévolu sur le Citizen Eric Garcia. Or, ce dernier ne sera pas cédé gratuitement par les Sky Blues et il y a besoin de réunir des fonds pour obtenir sa signature.

Pour pouvoir se renforcer en janvier, le Barça doit encore réduire sa masse salariale de 190M€ et aussi vendre des joueurs. C’est pourquoi la venue de Depay parait très hypothétique. Ce dernier va certainement devoir attendre l’été pour réaliser son rêve de jouer pour la formation catalane.