Canal+ prêt à faire une offre pour la Ligue 1

Le diffuseur historique de la serait disposé à voler au secours du football français. A en croire ce que rapporte le quotidien L’Equipe, Canal+ réfléchirait très sérieusement à soumettre une offre pour racheter la totalité des droits du championnat hexagonal. Et la proposition pourrait s’élever à 750M€.

Avec cette solution, Canal+ espère convaincre la LFP de résilier définitivement son bail avec Mediapro pour renouer le fil de leur histoire commune. Les clubs de l’élite, qui se trouvent dans leur majorité dans une grande difficulté financière, pourraient accueillir cette nouvelle avec un grand soulagement, même s’il y a une différence de 400M€ entre le montant cité plus haut et celui qu’ils étaient censés se partager cette saison (1.15 Mds d’euros).

Le groupe sino-espagnol a soufflé les droits de la L1 il y a deux ans, mais il a manqué de s’acquitter d’un versement dès la deuxième échéance programmée (170M€). Ses responsables ayant jugé que l’accord passé avec la Ligue devait être renégocié à cause du contexte particulier de la crise sanitaire. Un processus de conciliation entre les deux entités est en cours actuellement.

Pour rappel, cette saison et pour la première fois depuis le lancement de la chaine dans les années 80, Canal+ doit se contenter uniquement de deux matches, et qui ne sont pas les premiers choix puisque ceux-ci reviennent à Mediapro.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world