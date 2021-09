Barcelone : 10 mois après, Ansu Fati fête son retour par un but

L'attaquant de 18 ans, blessé depuis novembre 2020, a fait son grand retour à la compétition contre Levante. Il a même marqué pour fêter ça.

Ansu Fati a marqué pour le FC Barcelone lors de son premier match depuis plus de 10 mois. Son équipe a battu Levante 3-0 ce dimanche. Le jeune homme de 18 ans était indisponible depuis novembre dernier, suite à une déchirure du ménisque du genou gauche lors d'un match contre le Betis. L'international espagnol est entré en jeu à la place de l'attaquant Luuk de Jong à moins de 10 minutes de la fin du match et a marqué dans le temps additionnel. Assurément l'une des images fortes du week-end.

La passe d'Eric Garcia s'est dirigée vers Ansu Fati grâce à une feinte de Memphis Depay. Alors que la défense de Levante ne parvenait pas à écarter le danger, le jeune formé au Barça a pris possession du ballon au milieu de la moitié de terrain des visiteurs et a foncé vers le but. Malgré la tentative de l'arrière Jorge Miramon de lui barrer la route, il s'est créé de l'espace avec un changement de direction rapide et a expédié le cuir dans les filets adverses. Un but plein de caractère de la part de l'Espagnol.





Ce but a surtout permis à son équipe de mener 3-0 au Camp Nou, Memphis Depay et Luuk De Jong ayant marqué en première mi-temps. L'ailier a admis que son premier match avec le club catalan s'est mieux passé que prévu et a déclaré qu'il était fier de porter le maillot n°10, précédemment porté par la légende Lionel Messi.

"Ce n'est pas de la pression, mais de la gratitude"

"Je n'avais pas imaginé un retour comme celui-là. Ici, il faut toujours gagner. Je suis heureux de cette victoire, il nous reste beaucoup à faire. Je remercie les médecins et les physios qui m'ont accompagné. Et aussi les fans. J'ai pensé à aider l'équipe. J'ai aussi pensé à ma famille, qui a souffert ces derniers mois. Et aussi aux gens du club. Ils ont été d'un grand soutien pour moi pendant tous ces mois" , a-t-il confié à Movistar après la rencontre, promettant de tenter d'apporter le maximum à l'équipe.

"Je vais essayer d'ajouter ce que je peux. Je vais essayer d'aider l'entraîneur et d'être disponible pour aider. Cela dépendra de la façon dont je me trouve. Je devrai gagner les minutes. C'est très long, cela vient juste de commencer. Nous sommes le Barça et nous devons nous battre pour tout. Pour moi, le numéro 10 n'est pas une source de pression, c'est une source de fierté. Je remercie le club et les capitaines de m'avoir donné l'opportunité de le porter. Ce n'est pas de la pression, mais de la gratitude. Nous allons nous battre pour la Liga, pour la Ligue des champions et pour tout. Nous devons nous battre et travailler pour cela", a ensuite ajouté Ansu Fati. Un vrai vent de fraîcheur !