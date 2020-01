Barça - Zinédine Zidane et Diego Simeone réagissent au départ d’Ernesto Valverde

En conférence de presse, les deux techniciens madrilènes ont rendu hommage à leur homologue licencié par le Barça.

Lundi dernier, tard dans la soirée, le a annoncé le licenciement de son entraîneur Ernesto Valverde, en poste depuis 2017 et remplacé dans la foulée par Quique Setién. Mais il aura fallu attendre plusieurs jours avant d’avoir la réaction officielle de ses homologues madrilènes, ennemis intimes, Zinédine Zidane et Diego Simeone.

Zidane «vraiment désolé» pour Valverde

Le coach du a été le premier à prendre la parole ce vendredi. Après quelques questions sur Julen Lopetegui, l’ex-entraîneur de la Maison Blanche actuellement en poste au , qui retrouvera le Santiago-Bernabeu samedi, nos confrères espagnols ont amené le cas de Valverde sur la table. Et Zidane lui a rendu hommage.

«Je suis désolé pour lui, avant tout. Ce n’est pas une bonne situation. C’est un très bon entraîneur et j’ai un énorme respect pour lui. Dans les grands clubs, c’est comme ça et ça ne changera jamais. Je sais que si nous perdons deux matchs, je serai moi aussi autant critiqué qu’il y a un mois et demi. Nous ne pouvons pas toujours bien jouer, toujours gagner. On doit essayer de faire de notre mieux et ensuite c’est vous qui parlez et dites si c’est bon ou mauvais. Je suis désolé pour Valverde, vraiment», a déclaré ZZ devant les médias.

Simeone : «Il laisse son équipe leader en »

Quelques heures plus tard, au tour du «Cholo» : «Je ne peux pas commenter ce qu’il se passe dans la maison d’autrui, a d’abord annoncé Simeone… avant de se mettre à table. Je respecte toutes les décisions parce que je suis un homme du football. Valverde est un très grand entraîneur, il laisse son équipe qualifiée en Ligue des Champions et leader en . C’est une grande personne, qui a réussi à évoluer dans un environnement difficile.» Un bel hommage.

Dernière réaction attendue ? Celle de Pep Guardiola. Mais celui-ci ne devrait pas mâcher ses mots. Interrogé sur le sujet alors que Valverde était encore sur la sellette, le coach de avait été plutôt direct : «Barcelone est un endroit spécial, car gagner la Liga ne suffit pas. Je suis vraiment désolé pour Ernesto Valverde, il ne mérite pas ça. En tant que Socio du Barça j’espère que la situation pourra bientôt être résolue.»