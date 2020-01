Real Madrid - Zidane : "J'admets que je peux avoir de la chance"

L'entraîneur merengue était en conférence de presse ce vendredi à la veille du choc de Liga contre Séville ce samedi (16h).

Une semaine après son succès en Supercoupe d' - le 10e titre de Zinédine Zidane sur le banc des Merengue -, le s'apprête à renouer avec le championnat ce samedi contre Séville (16h). Un choc que l'entraîneur madrilène a évoqué ce vendredi en conférence de presse.

"J'admets que je peux avoir de la chance, mais chaque jour je dois rendre grâce à la vie pour ce qu'elle m'a donné en tant qu'entraîneur, joueur et en tant que personne, a tout d'abord déclaré le champion du monde 1998. Je travaille pour cela. Vous pouvez penser que je n'ai que de la chance, mais s'il n'y avait que cela, il n'y aurait rien."

"Avec Setien ? Je m'attends à un Barcelone qui sera compétitif comme d'habitude"

Zidane s'est également exprimé sur le licenciement d'Ernesto Valverde, remplacé par Quique Setien sur le banc du Barça. "Je suis désolé pour lui, ce n'est pas une bonne situation. C'est un entraîneur qui a prouvé qu'il était très bon et j'ai du respect pour lui.

"Chaque entraîneur sait où il est et ne changera pas. Pour moi, cela ne changera pas, si nous perdons deux matches, je serai critiqué de la même manière qu'il y a deux mois et demi. On ne peut pas toujours bien jouer et gagner, mais on essaie toujours de se donner à 100%. Je suis désolé pour Valverde.

"Je m'attends à un Barcelone qui sera compétitif comme d'habitude et qui ne changera rien. Ils feront leur travail et nous ferons le nôtre, il y aura toujours cette rivalité et je m'attends à une équipe compétitive."

Enfin, Zidane s'est exprimé sur la possibilité de voir Sergio Ramos et Karim Benzema débuter samedi. "Nous allons voir, je ne vous dirai pas ce que nous allons faire. L'important est de se préparer en pensant à demain et de voir quels joueurs seront disponibles. Nous allons jouer contre l'un des meilleurs de notre championnat et nous devons nous préparer à jouer un bon match.

"Nous savons que Sergio [Ramos] veut toujours en être, il a tout fait pour. C'est un exemple et notre leader. Il est une référence pour tout le monde."