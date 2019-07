Barça - Xavi : "Neymar ? Si ça ne tenait qu'à moi, je le recruterais"

De passage en conférence de presse, Xavi a dit tout le bien qu’il pensait de Neymar, son ancien coéquipier au FC Barcelone.

Xavi a beau entraîner l’équipe qatarie d’Al-Saad, il ne se passe pas une seule conférence de presse sans que l’Espagnol ne soit interrogé sur son ancien club, le , qu’il a quitté en 2015 pour rejoindre le Golfe. La dernière en date n’a pas échappé à la règle, d’autant plus que l’actualité blaugrana se trouve plus que chargée ces dernières semaines…

Xavi : "Neymar, c’est une bombe"

Un sujet suscite bien évidemment plus d’attention que les autres : le possible retour de Neymar, deux ans après son départ pour le . "Neymar, c’est une bombe, un grand joueur, mais ce n’est pas moi qui décide. On me dit qu’il peut revenir pour triompher au Barça... Si ça ne tenait qu'à moi, je le recruterais", a-t-il déclaré au sujet du Brésilien.

Si Neymar revenait bel et bien en Catalogne, le Barça pourrait ainsi reformer sa fameuse MSN avec Lionel Messi et Luis Suarez, mais le trio devrait sans doute se transformer en quatuor pour faire de la place à Antoine Griezmann, que Xavi semble beaucoup apprécier : "Griezmann ? C’est un joueur de classe mondiale. D’après moi, le Barça a recruté un très grand joueur", a-t-il estimé. Une seconde "validation" pour le Tricolore après celle d’Andrés Iniesta.

Xavi ne rêve que du Barça

Un quatuor que Xavi serait obligé d’observer de loin, en attendant de pouvoir peut-être le diriger un jour ? "Ce n’est un secret pour personne, mon rêve est d’entraîner le Barça un jour. Mais il faut respecter les gens qui sont en place aujourd’hui. Ce genre de questions me gêne justement pour cela. Après, que mon nom soit lié au Barça, c’est flatteur…", a ajouté l’ancien milieu de terrain.

Xavi a beau se trouver à des centaines de kilomètres, en plein Moyen-Orient, il n’en oublie pas pour autant son club de coeur. Un club qu’il aimerait donc rejoindre au plus vite. Mais pour l’instant, l’Espagnol continue de se former. "Ce qu’il me manque pour entraîner le Barça ? Du temps, de l’expérience, un bagage qui me donnerait de la sécurité pour affronter les grands défis que cela représente", a-t-il conclu. On en reparle dans deux ou trois ans…