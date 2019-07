Barça - Andrés Iniesta a (visiblement) validé Antoine Griezmann

De passage à Kobe, les joueurs du FC Barcelone ont pu savourer leurs retrouvailles avec la légende blaugrana, Andrés Iniesta.

C’était l’heure des retrouvailles au , et plus précisément à Kobe, où le Barça a atterri ce mercredi pour disputer son deuxième match de la Rakuten Cup. Après Chelsea (1-2), les hommes d’Ernesto Valverde ont cette fois rendez-vous avec le Vissel, un club que personne ne connaissait en Europe un an auparavant, mais la donne a évidemment changé depuis que la légende blaugrana Andrés Iniesta a décidé de défendre ses couleurs.

Iniesta accompagné de Villa et Samper

Le milieu de terrain faisait évidemment partie du comité d’accueil pour recevoir les Blaugrana, avec deux de ses coéquipiers, également anciens de la maison : David Villa et Sergi Samper. Et le Barça a eu la bonne idée de filmer les retrouvailles…

De belles scènes sont au programme, comme les entreintes chaleureuses entre les Espagnols et l’ancien compère de Xavi, mais l’une d’elles a retenu notre attention : sa rencontre avec Antoine Griezmann, transfuge de l’Atlético de Madrid.

Imagina si hubieran jugado juntos pic.twitter.com/zOsHwQXiw1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 24, 2019

Alors que toute l’équipe blaugrana a déjà salué le héros de la finale du Mondial 2010, vient le tour de Griezmann. Et plutôt que de dire bonjour rapidement au Tricolore, Iniesta a pris son temps pour discuter avec le champion du monde 2018, avec une petite photo en guise d’au revoir.

L’été dernier, les deux joueurs auraient pu se croiser, mais le Français avait finalement décidé de rester à l’Atlético de Madrid... Visiblement, Iniesta ne lui en tient pas rigueur du tout !