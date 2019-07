PSG, Neymar est toujours décidé de partir

Alors qu’il vient d’être convoqué pour participer à une tournée en Chine, Neymar serait toujours décidé de changer d’air avant la fin du mercato.

Ce mardi, le PSG s’est envolé pour la afin d’y effectuer sa tournée estivale. Alors qu’il vient à peine de reprendre l’entrainement et aussi de se remettre de sa blessure, Neymar a été invité à prendre part à ce voyage. Le Brésilien devrait même être concerné par les matches qui sont au programme (face à l’Inter et le Sydney FC), vu qu’il ne souffre plus d’aucun souci physique.

Neymar est donc avec le groupe francilien. Mais cela ne serait en rien une indication concernant ses intentions futures. Si l’on se fie à ce que rapporte L’Equipe, l’ancien Barcelonais serait toujours déterminé à quitter le club cet été.

Il se serait expliqué avec Leonardo

Neymar aurait répété à Leonardo, le directeur sportif du club, son envie d’aller voir ailleurs et ce dès qu’il avait repris avec le groupe (15 juillet). Une position dont a bien pris note son compatriote, en répondant qu’il n’était pas opposé à cette éventualité, mais à condition qu’un club y mette le prix. Leonardo aurait aussi demandé au joueur de se soumettre aux règles collectives en attendant, en précisant qu’il n’y aurait pas de passe-droit.

Ce discours aurait étonné le principal intéressé. Toutefois, et en attendant que son avenir s’éclaircisse, le champion olympique serait prêt à rentrer dans le rang, et ne poser aucun souci. Ni à son club, ni à son entraineur. Ayant déjà fauté en séchant la reprise et en ne revenant qu’une semaine après la date qui lui était fixée, il voudrait désormais faire profil bas.

La relation est tendue entre Neymar et Leonardo, mais entre le joueur et l’entraineur il n’y a aucun malentendu. Thomas Tuchel a d’ailleurs lui-même indiqué que tant qu’il est son joueur, il le traitera le plus normalement du monde et avec l’idée de pouvoir l’utiliser tout au long de la saison à venir.

Neymar et le PSG font donc comme si de rien n’était. Cependant, et ce n’est un secret pour personne, chaque camp étudie les différentes options alternatives. Le PSG se serait déjà vu proposer de nombreux montages de la part des clubs courtisans, mais aucun n’a fait céder la direction. Il est toujours hors de question de brader le transfuge le plus cher de l’histoire du club, et même si celui-ci est mécontent de son sort.

À noter qu’en plus d’avoir du temps de jeu lors des sorties amicales, Neymar devrait aussi prendre part à des évènements collectifs en Chine. Pour rappel, il sera absent lors du contre Rennes (3 aout) car étant suspendu.