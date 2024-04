Barça, Xavi met fin à la polémique Araujo – Gündogan

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a mis fin à la polémique Araujo – Gündogan, samedi.

Le Barça affronte dimanche le Real Madrid à l’occasion de la 32e journée de Liga. C’est dans ce cadre que Xavi était en conférence de presse ce samedi. Face à la presse, l’entraineur du club catalan a été obligé de revenir sur l’embrouille entre Ronald Araujo et Ilkay Gündogan après le match contre le PSG.

Xavi met un terme à la guéguerre Araujo – Gündogan

Mardi dernier, le PSG éliminait le Barça de la Ligue des Champions en s’imposant 4 buts à 1 lors du quart de finale retour. Mais le match aurait peut-être connu un sort différent s’il s’était terminé à onze contre onze. Malheureusement pour les Catalans, Ronald Araujo a été expulsé dès la 29e minute après une faute sur Bradley Barcola alors que le Barça menait déjà par un but d’écart. Une action qui a changé la tournure de la rencontre qui a vu les Blaugranas sombrer par la suite.

Déçu après le match, Ilkay Gündogan a laissé entendre que cette faute était évitable. Ce à quoi Ronald Araujo a répondu deux jours plus tard. De quoi faire monter les tensions dans le vestiaire. Mais à en croire Xavi, il n’y a plus aucun problème entre les deux joueurs. « Entre Gündogan et Araujo, tout est résolu. En fait, je n’ai jamais vu de problème, mais en parlant, les gens se comprennent », révèle le technicien espagnol.

La nouvelle mise au point de Xavi sur son avenir

Après avoir mis fin à la polémique entre ses deux cadres, Xavi s’est ensuite prononcé sur le « match le plus important de la saison » du Barça contre le Real Madrid. Si on s’attendait à ce que la légende du FC Barcelone lance les hostilités, cette dernière a préféré saluer la saison du club madrilène.

« Nous avons tout le respect pour le Real Madrid, qui a perdu un match en Liga et qui a fait du très bon travail jusqu'à présent », poursuit-il avant de faire une nouvelle mise au point sur son avenir. « Il n'y aura pas de réunion la semaine prochaine avec le club. Personne ne m'a appelé. L'important, c'est le club, pas moi. Maintenant, nous jouons pour le championnat et nous aurons le temps de parler », confie Xavi.