Xavi Hernandez a évalué l'état de son équipe de Barcelone avant le Trophée Joan Gamper, le dernier match avant le début de la LaLiga Santander la semaine prochaine contre le Rayo Vallecano.

Les Pumas de Dani Alves sont les adversaires du match de dimanche, au cours duquel Barcelone sera présenté devant son public.

L'entraîneur catalan est satisfait de la pré-saison et de l'effectif dont il dispose. Joan Laporta a jusqu'à présent conclu cinq recrutements : Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha, Jules Kounde et Robert Lewandowski, et a obtenu deux renouvellements en Ousmane Dembele et Sergi Roberto.

"L'équipe est très bonne, nous avons un très bon sentiment des séances d'entraînement", a expliqué Xavi lors de sa conférence de presse d'avant-match.

"Tout le monde s'entraîne très bien, avec intensité, avec un bon rythme. La tournée [de pré-saison] a été très positive. Nous nous sommes entraînés cette semaine, sous la chaleur, mais c'est ce que nous devons faire.

"Nous avons suscité beaucoup d'enthousiasme, je l'ai vu hier lors de la présentation de Robert. Nous avons aussi beaucoup d'enthousiasme.

"L'objectif cette année est de gagner des titres et de jouer un bon football. Nous voulons rendre les gens heureux, ils le méritent. "

Xavi a ensuite parlé de l'adversaire de dimanche, et de Dani Alves.

"Les Pumas sont une équipe avec du rythme, au milieu de leur compétition, avec un bon entraîneur. Ils ont de bons joueurs, à part Dani, avec Salvio sur les ailes", a-t-il déclaré.

"Il sera difficile de contre-attaquer contre eux. Ils jouent habituellement avec une ligne défensive à trois, ce seront des adversaires compliqués et intenses.

"C'est le dernier match [avant le début de la saison], je vais partager les minutes.

"Cela servira aussi d'adieu à Dani Alves. Il le mérite bien. Quand je lui ai dit qu'il devait quitter le club, je lui ai dit qu'il méritait un hommage. J'en ai parlé avec le président pour que cela se fasse."