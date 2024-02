Barça, la promesse de Vitor Roque à Xavi

L’attaquant du Barça, Vitor Roque, a fait une promesse à son entraineur, Xavi, pour la fin de saison, samedi.

Xavi Hernandez ne sera pas sur le banc du Barça la saison prochaine. Le technicien catalan a annoncé il y a quelques semaines qu’il allait quitter le club au terme de la saison en cours. Mais avant son départ, l’ancien international espagnol pourra compter sur le soutien de ses joueurs notamment celui de Vitor Roque.

Vitor Roque promet des titres à Xavi

Ça a eu l’effet d’une bombe en Catalogne. Quelques minutes après la défaite du Barça contre Villareal, Xavi déclarait en conférence de presse qu’il quitterait le club en fin de saison. Une décision qui a choqué tout le vestiaire notamment Vitor Roque, arrivé cet hiver. Déçu par ce choix de son entraineur, l’attaquant brésilien est prêt à tout donner pour offrir un titre à Xavi avant son départ.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Nous étions tristes pour lui [Xavi] dans le vestiaire, mais nous sommes certains que nous ferons de notre mieux pour lui et pour nous jusqu'à la fin de la saison. C'est difficile, mais Xavi nous a dit qu'il allait continuer jusqu'à la fin de la saison et que nous devions travailler pour lui et gagner tous les matchs, jusqu'à la fin de la saison, nous sommes ensemble et nous voulons gagner des titres. Nous sommes là pour aider le Barça le plus possible à gagner et à être champion, à chaque match nous devons travailler avec humilité avec Xavi et travailler pour lui », a lancé Roque dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

Vitor Roque adoube Lewandowski

Arrivé cet hiver, Vitor Roque s’est déjà fait remarquer sur le terrain. Le Brésilien est déjà à 2 buts en 7 matchs toutes compétitions confondues. En attaque, Vitor Roque côtoie désormais un grand attaquant en la personne de Robert Lewandowski. Et l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense compte bien profiter de cette opportunité.

Getty

« C’est un joueur incroyable, comme tout le monde dans le vestiaire, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du football. J'essaie d'apprendre le plus possible de lui, il a toujours la volonté de travailler, une fois la formation terminée, je l'accompagne et j'essaie de suivre ses traces pour apprendre le plus possible », a-t-il ajouté