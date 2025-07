Barça : un joueur sacrifié pour Nico Williams

FC Barcelone vs Real Madrid

Barcelone devra être actif sur le marché des transferts s'il parvient à finaliser tous les recrutements souhaités d'ici début septembre.

Joan Garcia a déjà rejoint le club, et l'on espère que Nico Williams suivra. Cependant, des complications sont apparues ces derniers jours en raison de l'incertitude quant à sa possibilité d'être recruté d'ici la fin de l'été.

Barcelone doit faire des transferts pour libérer de l'espace salarial.

Williams et son agent souhaitent obtenir la garantie qu'il sera recruté avant le début de la saison 2025-26 en août. Pour cela, Barcelone doit faire des transferts de joueurs de l'équipe première. S'ils y parviennent, ils disposeront de l'espace salarial nécessaire pour l'inscrire en Liga.

Plusieurs candidats au départ ont émergé, comme Marc-André Ter Stegen et Andreas Christensen. Et selon Sport, ce dernier pourrait faire la différence entre Williams et le recrutement.

Barcelone est surbooké en défense centrale, avec Pau Cubarsi, Iñigo Martinez, Ronald Araujo, Christensen et Eric Garcia comme options. Le directeur sportif Deco a récemment laissé entendre que l'un d'eux serait vendu cet été, et le Danois est le candidat favori, principalement en raison de sa situation contractuelle.

Christensen bénéficie d'un salaire élevé grâce à son arrivée libre en 2022, et comme aucune prolongation n'est prévue, Barcelone souhaite s'en séparer maintenant. Mais il ne souhaite pas partir cet été, ce qui a mis un frein aux plans de Deco.

Si Christensen partait, Barcelone serait en bonne voie pour créer l'espace salarial nécessaire pour recruter Williams – et Garcia également. Ses services suscitent l'intérêt, mais à moins qu'il ne change d'avis, il est difficile de le voir quitter le club cet été.