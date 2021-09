Barça : Thierry Henry pour remplacer Ronald Koeman ? La folle rumeur

Alors que l’avenir de Ronald Koeman au Barça demeure incertain, Mundo Deportivo évoque la piste Thierry Henry pour le remplacer.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, l’avenir de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone demeure (très) incertain. La faute à un début de saison délicat, mais aussi à une relation tendue avec son président Joan Laporta. Et, selon nos informations, le boss barcelonais étudierait d’ores et déjà plusieurs pistes pour remplacer le technicien néerlandais. Dont une menant à Thierry Henry !

Henry cumule actuellement deux fonctions

Pour l’instant, il ne s’agit que d’un nom parmi tant d’autres, annonce le quotidien catalan Mundo Deportivo. Et pour cause : Henry occupe actuellement deux fonctions, celle de consultant sur la Ligue 1 avec Amazon Prime Vidéo, et celle d’entraîneur des attaquants avec la sélection belge. Pourrait-il y mettre fin pour retourner au Barça, qu’il a connu en tant que joueur de 2007 à 2010 ?

Sans doute. Mais reste à savoir si le Barça passera vraiment à l’offensive pour un entraîneur dont le début de carrière n’inspire pas vraiment confiance après des expériences manquées à Monaco et Montréal. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France dispose évidemment d’un gros capital sympathie auprès des supporters blaugrana, mais ces derniers attendent un coach confirmé.

Xavi, le grand favori

Roberto Martinez semble d’ailleurs être le candidat idéal, mais le sélectionneur de la Belgique a récemment démenti tout contact avec le Barça auprès de nos confrères d’Eurosport. Au final, il reste donc un grand favori : Xavi.

Ouvert à un retour au Barça, l’ancien milieu de terrain dispose d’une clause dans son contrat avec Al-Sadd (Qatar) - lequel court jusqu’en 2023 - qui lui permettrait d’y mettre fin unilatéralement. À condition que Koeman prenne la porte avant, bien évidemment…