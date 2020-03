Barça - Xavi : "Je veux revenir, mais…"

Lors d’un entretien accordé à La Vanguardia, Xavi a fait part de ses exigences pour (re)venir entraîner le Barça.

"Xavi a manqué sa chance". Il s’agit de la version fournie par les services de communication officieux du Barça l’hiver dernier, lorsque l’ancien milieu de terrain a dit non à la succession d’Ernesto Valverde. Quique Setién n’a pas eu la même retenue, et le champion du monde 2010 a finalement continué l’aventure avec Al Sadd, au .

Récemment, nos confrères de la Cadena Ser expliquaient pourquoi Xavi avait dit non : pas assez de contrôle sur la politique sportive, et surtout une entente froide avec la direction actuelle. Lors d’une interview accordée à La Vanguardia, l’ancien maître à jouer de Pep Guardiola n’a pas cherché à démentir. Au contraire.

"J’ai très envie de revenir, c’est une certitude. Je peux apporter quelque chose aux joueurs avec mon expérience d’entraîneur. Mais j’ai fait comprendre au Barça que je me voyais dans un projet qui part de zéro et dans lequel la prise de décisions serait mienne. (…) Un changement de direction nécessaire ? Je ne me cache pas. Je veux travailler avec des gens en qui j’ai confiance", a-t-il d’abord déclaré, avant de développer sur l’entourage attendu.

Une direction avec Puyol et le fils de Cruyff

"Il ne doit pas y avoir de choses toxiques à proximité du vestiaire. Je veux travailler avec des gens loyaux. Nous parlons de Carles Puyol, qui était capitaine, et Jordi Cruyff, un excellent homme d’affaires avec beaucoup d’expérience dans le secrétariat technique. C’est une structure horizontale, même si le dernier mot me reviendra", a confirmé Xavi.

"L’identité du président ? Ce ne serait pas définitif, mais j’insiste pour une harmonie totale. Après, c’est un idéal, et je ne sais pas si on y arrivera… Moi, je n’ai rien contre personne. Je n’ai pas de mauvaise relation avec Bartomeu, et je m’entends bien avec Laporta ou Victor Font. Je suis avec tous ceux qui aiment bien le Barça", a-t-il conclu. Encore une fois, Xavi se montre (très) exigeant pour revenir.