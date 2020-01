Barça - Setien : "Nous réfléchissons à recruter un attaquant"

Le nouvel entraîneur catalan a reconnu la possibilité d'une arrivée au poste d'avant-centre pour pallier la longue blessure de Luis Suarez.

Quique Setien s'est présenté en conférence de presse ce mardi à la veille du match de Copa del Rey à Ibiza, en seizièmes de finale. Il a notamment évoqué la possibilité de recruter un attaquant alors que Luis Suarez devrait être absent jusqu'en avril.

"Recruter un attaquant ? Nous y réfléchissons, a-t-il assuré. Mais nous devons encore mûrir un peu plus la réflexion, ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe de trop. Ce qui me préoccupe, ce sont les matches de demain puis contre Valence. C'est un sujet que nous allons discuter en profondeur avec la direction sportive et nous verrons ce qui convient le mieux."

Interrogé sur la possibilité de faire tourner lors de cette rencontre, au détriment potentiel de l'idée de créer une dynamique positive, il a répondu : "C'est un match spécial parce que nous aimerions garder la même dynamique, mais peu importe qui joue, nous essaierons de voir les mêmes choses en termes de concepts et de principes.

"Laisser Messi au repos ? Je dois voir lors de l'entraînement mais j'ai déjà une idée approximative. Nous verrons comment nous pouvons aligner un onze compétitif et équilibré."

Enfin, l'ancien entraîneur du Bétis Séville s'est exprimé sur Ousmane Dembélé, toujours absent pour cause de blessure, et sur ce qu'il espérait de lui dans cette deuxième partie de saison. "Il sera certainement un joueur important, c'est un joueur extraordinaire qui n'a pas eu beaucoup de continuité. Nous espérons et nous sommes sûrs qu'il nous aidera beaucoup."