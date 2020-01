Barça - Luis Suarez absent quatre mois

Luis Suarez a été opéré ce dimanche du ménisque externe du genou droit pour mettre fin à ses douleurs articulaires. L'attaquant de Barcelone va désormais devoir suivre un long processus de récupération qui l'éloignera des terrains pendant quatre mois.

C'est ce que confirme le club lui-même dans le rapport médical officiel publié sur son site Internet : "Le joueur de l'équipe première Luis Suarez a été opéré ce dimanche par le Dr Ramon Cugat au moyen d'une arthroscopie pour résoudre une blessure au ménisque externe du genou droit en réalisant une suture. La durée approximative d'indisponibilité est de quatre mois".

[LATEST NEWS❗]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51