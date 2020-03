Gatti : "Messi n'est plus un phénomène"

L'ancien international argentin n'est pas tendre avec son compatriote, qu'il voit désormais comme un poids pour son équipe.

L'ancien gardien de but de l' Hugo Gatti a affirmé que Lionel Messi n'était plus un joueur exceptionnel au vu de ses prestations cette saison et qu'il compliquait la tâche de son équipe de par son faible rythme de jeu.

Le double vainqueur de la Copa Libertadores avec Boca Juniors estime que la Pulga marche davantage sur le terrain que par le passé. Un avis qui a de quoi interpeler alors que le sextuple Ballon d'Or a encore inscrit 23 buts en 30 matches avec les Blaugrana depuis l'entame de la saison.

"Je m'en moque si l'on me critique en Argentine, a affirmé Gatti à El Chiringuito. Je suis Argentin et Messi est un phénomène, mais il ne l'est plus actuellement. Ils le traitent de la mauvaise manière parce qu'ils le voient trop beau. Il s'y habitue et marche plus sur le terrain. Il doit faire mieux.

"Cristiano [Ronaldo] et lui sont les deux meilleurs. Messi doit faire mieux, il s'est habitué à jouer à un rythme fatiguant, à marcher et ceux qui connaissent le football pensent la même chose.

"Quand il y a un joueur comme Messi, comme c'était le cas avec Maradona et Pelé, ses coéquipiers lui donnent toujours la balle pour gagner le match. Ils gâchent l'équipe et ils ne mettent pas tout ce qu'ils ont. L'équipe s'habitue à lui donner le ballon et à personne d'autre."