Barça-Real : Carles Puyol désigne son meilleur Clásico

Lors d’une interview accordée à Marca, l’ancien défenseur central du Barça a désigné son meilleur Clásico face au Real Madrid.

Le Clásico, Carles Puyol connaît. Au cours de sa carrière, passée exclusivement au sein du FC Barcelone, l’ancien défenseur central a eu l’occasion d’affronter le Real Madrid à de nombreuses reprises. Et avant la confrontation que le monde entier attend dimanche (16h15), nos confrères de Marca lui ont demandé son meilleur souvenir face aux Merengue.

Puyol ne choisit pas la manita !

Attention, la réponse pourrait vous surprendre. Car il ne s’agit pas de la célèbre "manita" infligée par le Barça de Pep Guardiola à celui de José Mourinho, le 29 novembre 2010, au Camp Nou. Non. Le meilleur souvenir de l’ex-international espagnol a eu lieu au Santiago-Bernabeu, et tout le monde s’en souvient également.

"Si je ne dois en retenir qu’un, je prends le 6-2 au Bernabeu, pour le match, le résultat, et parce que cela nous a pratiquement donné le titre de champion. En plus, j’ai marqué le but du 2-1", a répondu Puyol lors d’une interview accordée à Marca. Un an avant la "manita", le Barça avait déjà fait très mal au Real sur sa propre pelouse.

C’était le 2 mai 2009, et Thierry Henry puis Lionel Messi - auteurs d’un doublé chacun - avaient répondu aux buts de Gonzalo Higuain et Sergio Ramos, sans oublier les buts de Puyol et Piqué, donc. "Pour moi, c’était extraordinaire, je n’en marque pas beaucoup. Mais alors marquer dans un Clásico, c’est toujours spécial", a savouré l’homme à la chevelure.