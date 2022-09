Barça - Real Madrid : Dani Alves traite Cristiano Ronaldo de "salaud"

Dani Alves est revenu sur ses duels avec Cristiano Ronaldo et l'a traité de "salaud" qui ne l'a pas laissé "respirer une seconde".

Dani Alves a longtemps été l'un des, si ce n'est le, meilleurs latéral droit de la planète. Durant son passage au FC Barcelone, l'international brésilien a tout gagné et a écoeuré bon nombre d'attaquants. L'ancien latéral droit du PSG et de la Juventus était une pièce fondamentale sous Pep Guardiola, et ses successeurs, et avait un rôle de premier ordre notamment lors des Classico face au Real Madrid.

"Il ne vous laisse pas respirer une seule seconde"

En effet, Daniel Alves avait la charge d'affronter Cristiano Ronaldo, qui était alors la figure de proue du rival madrilène et le meilleur joueur du monde en compagnie de Lionel Messi. Le Brésilien a souvent croisé la route du Portugais ce qui a donné lieu à des duels épique durant leur passage commun en Espagne. Dani Alves a admis que le quintuple Ballon d'Or et l'adversaire le plus dur qu'il ait jamais affronté.

"Cristiano Ronaldo. Ce salaud ne vous laisse pas respirer une seconde. Je n'ai pas été trop mauvais, mais c'est dur. C'est une machine à marquer", a déclaré le Brésilien, qui évolue actuellement en Liga MX au Mexique, dans une interview accordée à Marca, lorsqu'on lui a demandé de citer son adversaire le plus difficile.

Joueur le plus titré de l'histoire

Dani Alves a affronté Cristiano Ronaldo au sommet de son art et, malgré la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le Brésilien n'a pas hésité à désigner le joueur de 37 ans comme celui qui lui a causé le plus de problèmes. Toutefois, le Brésilien a déjà clamé haut et fort à maintes reprises qu'il préférait Lionel Messi dans la lutte pour le GOAT.

Dani Alves a remporté six titres de Liga pendant son séjour au Barça, tandis que Cristiano Ronaldo n'en a remporté que deux au Real Madrid. Au total, en comptant son passage à Séville, le Brésilien a remporté 28 trophées en Espagne (sans compter les trois titres de Catalunya). Cristiano Ronaldo, quant à lui, en a ajouté 15 à sa collection et est devenu le meilleur buteur du Real Madrid.

Le Portugais va maintenant rejoindre l'équipe nationale du Portugal qui disputera la Ligue des Nations contre la République tchèque et l'Espagne, les 25 et 28 septembre respectivement, avant une Coupe du monde au Qatar très attendue en novembre. Le prochain rendez-vous pour United est le derby de Manchester, qui aura lieu le 2 octobre.