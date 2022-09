Leo Messi continue d'écrire son héritage en Ligue des champions.

Le but de l'Argentin lors de la victoire 3-1 du PSG sur le terrain du Maccabi Haïfa, qui a permis à l'équipe de Ligue 1 de revenir dans un match qui ressemblait à un piège, a également permis à l'ancien attaquant du FC Barcelone de battre deux autres records dans la compétition et de dépasser Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. En plus de son but, Messi a ensuite ajouté une passe décisive pour Kylian Mbappé qui le rapproche un peu plus du Portugais dans l'ordre historique de cette section statistique.

Son but à la 36e minute a fait de Messi le premier footballeur de l'histoire à marquer lors de 18 saisons consécutives en Ligue des champions. L'Argentin a ainsi dépassé Benzema, qui a marqué lors de chacune de ses 17 dernières campagnes en Ligue des champions et qui aura l'occasion de revenir à hauteur de Messi cette saison. Cristiano Ronaldo, qui joue cette saison l'Europa League avec Manchester United, a marqué lors de 16 campagnes consécutives.

Messi a marqué son premier but en Ligue des champions le 2 novembre 2005 contre le Panathinaikos au Camp Nou, ajoutant le troisième but du FC Barcelone dans une victoire finale de 5-0, avec également une passe décisive pour Samuel Eto'o. Depuis son premier but, Messi a atteint un total de 126 buts en Ligue des champions, contre 141 pour Cristiano Ronaldo, selon les statistiques officielles de l'UEFA. Ils sont les deux meilleurs buteurs historiques de la compétition, devant Robert Lewandowski (89) et Benzema (86). Avec son but contre le Maccabi Haïfa, Messi est également devenu le premier footballeur à marquer contre 39 équipes différentes en Ligue des champions, dépassant les 38 de Cristiano Ronaldo.

La passe décisive qu'il a donnée à Mbappé sur le deuxième but du PSG donne à Messi 37 passes décisives en Ligue des champions, soit cinq de moins que Cristiano Ronaldo, un autre record que le Portugais risque de perdre cette saison.