Cristiano Ronaldo ouvre son compteur buts

Lors du match de MU contre Sheriff Tiraspol, ce jeudi en Ligue Europa, Cristiano Ronaldo a signé sa première réalisation de la saison.

Cristiano Ronaldo a inscrit son tout premier but en UEFA Europa League, qui est aussi son premier but de la saison toutes compétitions confondues.

Une première pour Cristiano Ronaldo

Ronaldo a inscrit son premier but dans la deuxième compétition européenne de clubs en marquant face au club moldave du Sheriff Tiraspol.

L'attaquant de 37 ans a eu du mal à trouver le chemin des filets depuis le début de la saison, en grande partie à cause d'une présaison perturbée par ses envies d’ailleurs. Il lui était aussi reprocher de faire déjouer United et on l’a blâmé pour le mauvais début de saison de son équipe.

Mais l'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus a réussi à faire fi des critiques en marquant son premier but de la saison et son tout premier but en Europa League.

Combien de buts en carrière totalise Ronaldo ?

Grâce à son but contre les géants moldaves, CR7 a marqué pendant 21 saisons consécutives au cours de sa brillante carrière de joueur, qui lui a valu d'être considéré comme le "meilleur finisseur" de l’histoire de ce sport. Il en est aussi à 899 réalisations sur la scène des clubs.

Comment Ronaldo a-t-il marqué son premier but en Europa League ?

L'international ghanéen Patrick Kpozo a fait tomber un attaquant de Man United, ce qui n'a laissé à l'arbitre central d'autre choix que de désigner le point de penalty. Ronaldo s'est avancé et a expédié le penalty avec beaucoup de sang froid pour ouvrir son compteur de buts en Europa League.

Après avoir scoré, il a cédé sa place à la 81e minute de jeu au Suédois Elanga. Le public moldave l’a chaleureusement applaudi.