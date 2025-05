Barça : Quand Yamal exige le retour de Neymar

Pour le deuxième été consécutif, Barcelone est à la recherche d'un ailier gauche afin de se doter d'options offensives.

L'ailier de Liverpool, Luis Diaz, semble être la cible privilégiée après l'échec du transfert de Nico Williams la dernière fois. Neymar Junior ne reviendra pas au Camp Nou.

Le président Joan Laporta, qui a toujours eu un faible pour les recrutements de stars au cours de ses mandats, souhaite donner envie aux supporters cet été et, surtout, les attirer au Camp Nou. L'une des options envisagées était Neymar, qui, malgré son déclin ces dernières années, reste une star parmi les meilleurs joueurs actuels.

Selon Sport, Neymar et son agent Pini Zahavi, qui entretiennent tous deux une relation étroite avec Laporta, ont discuté d'un retour à plusieurs reprises cette saison. Son objectif était de revenir à Barcelone et de retrouver sa forme avant la Coupe du monde 2026 sur l'une des scènes les plus prestigieuses d'Europe. Le fait que Barcelone recherchait également un joueur à son poste, et son arrivée à bas prix, ont également joué en sa faveur.

Cependant, le quotidien catalan explique qu'un transfert pour Neymar est exclu. D'une part, la progression de Lamine Yamal au rang de star mondiale réduit la nécessité d'une star pour rouvrir le Camp Nou. La deuxième raison principale est sa forme physique. L'une des conditions pour que Barcelone envisage son retour était qu'il prouve sa durabilité et son talent à Santos, où il a signé en janvier.

À ce jour, Neymar a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en 11 apparitions, pour un total de seulement 629 minutes en cinq mois. Jusqu'à présent, il a manqué (neuf) presque autant de matchs qu'il n'en a joués.

Lamine Yamal et Raphinha étaient favorables au retour de Neymar.

Outre Laporta, Neymar avait également des défenseurs au Barça. Son coéquipier international Raphinha aurait évoqué un retour à Barcelone avec Neymar et aurait souhaité sa venue, tandis que Lamine Yamal, qui a toujours idolâtré Neymar, était séduit par la perspective de jouer à ses côtés. Cependant, l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco avaient des doutes, estimant que Neymar ne correspondait pas à leurs attentes à ce poste.