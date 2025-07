Barça : premiers frottements pour Rashford

Barcelone n'a pas encore officialisé son transfert, mais il semble que le deal Marcus Rashford soit finalisé.

L'attaquant de Manchester United arrive en prêt avec option d'achat, mais ne faisait pas l'unanimité au sein du club catalan pour renforcer les Blaugrana.

Rashford a accepté une baisse de salaire de 25 %, le reste étant pris en charge par Barcelone pour la saison. Le club aura la possibilité de s'attacher ses services pour 30 millions d'euros en fin de saison. S'ils ne le font pas, ils devront payer une clause de pénalité, mais les Blaugrana ont réussi à renforcer leur ligne offensive pour la saison à venir sans s'engager à modifier leur budget.

Un transfert était également proche en janvier, après la demande d'Hansi Flick pour Rashford, mais le directeur sportif Deco a préféré privilégier les renouvellements de contrat en seconde partie de saison, explique Sport. Il est bien connu que le premier choix de Deco pour le poste d'ailier gauche était Luis Diaz, bien qu'il ait accepté un transfert pour Nico Williams, une bonne alternative. Il n'est pas convaincu par Rashford et a accepté le transfert « à contrecœur ».

L'article continue ci-dessous

Conversation entre Hansi Flick et Rashford

L'annonce d'un accord a été annoncée samedi, et les négociations ont accéléré jeudi, après que Flick a parlé à Rashford. La principale préoccupation de Barcelone concernant le joueur de 27 ans est son attitude laxiste en défense. L'entraîneur allemand a expliqué qu'il aurait un rôle secondaire et qu'il devrait gagner du temps de jeu. De plus, il a expliqué qu'il devrait fournir un effort important sans ballon et s'engager défensivement pour y parvenir – un défi que Rashford a accepté. L'accord a été conclu moins de 48 heures plus tard.

Le manager allemand a clairement indiqué qu'il n'avait aucune tolérance pour le manque d'attitude ou d'effort. Ansu Fati a peu joué la saison dernière – Flick a directement signalé son effort à la presse comme un problème. Jules Koundé et Iñaki Pena ont également été mis sur le banc pour leur retard aux réunions d'équipe. Rashford débutera à l'extérieur et, avec Raphinha, Dani Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres et Robert Lewandowski en concurrence, son temps de jeu sera réduit.