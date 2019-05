Barça - Pour Mourinho, Messi est "le Dieu du football"

José Mourinho a encore clamé son admiration pour Lionel Messi après la prestation XXL de l'Argentin contre Liverpool.

Dans sa longue carrière, José Mourinho a pu froisser certaines superstars. Ses relations avec Paul Pogba, Eden Hazard ou encore Cristiano Ronaldo ont fait couler beaucoup d'encre. Mais une chose est sûre, le Special One est un fan inconditionnel de Lionel Messi, comme une majorité d'observateurs.

Mercredi, avant la demi-finale aller entre le Barça et , Mourinho avait déjà encensé l'Argentin avec son sens de la formule habituel.

"Je dirais que si le Barça n'avait pas Messi, Liverpool serait favori, mais avec Messi... Messi, c’est Messi", avait alors lâché le Portugais à RT lors de son émission "On the Touchline with Jose Mourinho". "Je ne dis pas que Messi est le Special One de la semaine, non, il est le Special One tout le temps".

Des mots forts pour un technicien évidemment conquis après un match que le natif de Rosario a encore illuminé de sa classe (3-0).

"Liverpool a été courageux dans son approche. Je ne crois pas que, lors des 20 dernières années, beaucoup d'équipes aient eu la possession de balle face au Barça en . Après, le Dieu du football a fait la différence. Bien sûr que Barcelone a une bonne équipe, des joueurs phénoménaux, mais ce joueur est absolument incroyable", a encore lancé Mourinho, dans des propos repris par L'Equipe.