Avant Barcelone-Liverpool - Mourinho : "Messi est le Special One tout le temps"

José Mourinho estime que Lionel Messi sera encore déterminant dans la double confrontation entre le Barça et Liverpool.

Bien qu'il ne l'ait jamais dirigé, José Mourinho reste un inconditionnel de Lionel Messi. Comme l'ensemble de la planète football, le technicien portugais est ébloui par les prouesses du natif de Rosario. Interrogé sur le choc entre le et en demi-finale de la , Mourinho a estimé que le numéro 10 ferait pencher la balance en faveur du club catalan, encore une fois. Et il s'est même laissé aller à une forme d'hommage, à sa manière.

"Je dirais que si le Barça n'avait pas Messi, Liverpool serait favori, mais avec Messi... Messi, c’est Messi", a déclaré le Portugais à RT lors de son émission "On the Touchline with Jose Mourinho".

"Je ne dis pas que Messi est le Special One de la semaine, non, il est le Special One tout le temps", a poursuivi le Portugais, faisant référence à son surnom légendaire, qui est une rubrique de son émission.

"Il marque deux buts contre … il met tout le temps des doublés !".

L'Argentin est en tête du classement du Soulier d'or avec 34 buts en et 12 autres en coupe, après avoir disputé 44 matches au total.

Pour Mourinho, Messi pourrait donc bien mener Barcelone à sa première finale de Ligue des champions depuis 2015.

Mourinho n'enterre toutefois pas les Reds. Liverpool a atteint la finale de la compétition la saison dernière, mais pour Mourinho, le club de la Mersey a encore progressé cette année, notamment défensivement.

"Je pense que oui, ils sont meilleurs [que la saison dernière]", a indiqué le Special One.



“La force de Liverpool, c'est [Virgil] van Dijk qui est phénoménal, et puis à chaque match, OK, pas tous les matchs, mais ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, Firmino, Salah et Mané marquent, marquent et marquent encore", a ajouté Mourinho.



"Indiquez-moi un match où Salah, Firmino et Mané n’ont pas marqué. C’est très rare".



"La réalité est que Liverpool a joué la finale la saison dernière, et cette saison, ils sont en demi-finale avec, à mon avis, 50% de chances d'être en finale".