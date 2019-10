Barça, Piqué : "Les joueurs étaient prêt à sacrifier leurs salaires pour le retour de Neymar"

D'après Gérard Piqué, les joueurs du Barça étaient disposés à sacrifier une partie de leurs salaires pour faire revenir Neymar.

Le défenseur barcelonais, Gerard Piqué, a révélé que les joueurs du Barça ont proposé de baisser leurs salaires afin que Neymar puisse revenir.

ASM-OM (2-1), Monaco prend sa revanche

Neymar a tenté de revenir en Catalogne l'été dernier, deux ans seulement après son transfert record de 222 millions d’euros au .

Cependant, aucun accord n'a été trouvé avec le PSG malgré les efforts du Barça pour ramener la star internationale brésilienne au Camp Nou. Piqué a déclaré que ses coéquipiers et lui-même avaient tenté d'aider Neymar à revenir parmi les géants espagnols malgré les contraintes du fair-play financier. Le défenseur central ibérique s'exprimait au micro de la Cadena Ser dans l'émission El Larguero:

"Nous n'avons pas accumulé d'argent. Nous avons demandé au président si nous pouvions changer nos contrats car nous savions qu'il y avait un problème de fair-play financier ... alors nous avons dit au président, plutôt que de gagner une certaine somme la première année, nous pourrions la gagner la deuxième ou troisième ou quatrième.

L'article continue ci-dessous

"En fin de compte, nous acceptons ce que le club fait. Si nous pouvons aider le club, et éviter ainsi un problème relatif au FPF, nous n'aurons aucun problème à le faire." "Plutôt que de réduire notre salaire, il s'agissait de trouver une formule qui permettrait au club de faire signer Neymar. A l'époque, ils pensaient que c'était une bonne idée, mais d'autres problèmes ont surgi." Quand on lui a demandé si Neymar pourrait revenir au Barça, Pique a ajouté: "Dans le football, tout peut arriver et chaque année, ce constat est encore plus clair. Nous avons dit à Neymar: "Tu es dans une prison en or ". Mais en football, tout peut arriver et la porte sera toujours ouverte."

Le Brésilien a marqué pour le PSG lors de quatre de ses cinq titularisations en cette saison, mais il n'a pas encore joué en après avoir été suspendu pour trois matches la saison dernière.