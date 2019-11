Barça, Piqué annonce la date de son départ à la retraite

Le défenseur du Barça, Gérard Piqué, a déclaré qu’il se voyait évoluer au plus haut niveau pendant encore trois ans.

Gérard Piqué n’est plus très jeune, puisque dans trois mois il célébrera ses trente-trois ans. Le défenseur du Barça sait très bien qu’il est plus proche de la fin de sa carrière que de son début. Toutefois, il se voit quand même étirer son parcours pendant encore quelques années et essayer d’être d’un aussi bon apport à son club catalan qu'il ne l'était jusqu'à présent.

Dans un entretien accordé à El Mundo Deportivo, Piqué a indiqué qu’il se donnait encore trois saisons avec les Blaugrana et après cela il raccrochera directement les crampons. « Je partirai en 2022 à la retraite, et peut-être même avant si je ne suis pas bon ». La direction blaugrana doit donc commencer à anticiper sa succession. Pour l’instant, l’ex-Mancunien demeure inamovible en défense centrale, et ce malgré la concurrence incarnée par Samuel Umtiti. Depuis 2008/09, la date de son retour à Barcelone, il a toujours disputé au moins une trentaine de matches par exercice.

Piqué : « J’ai un routine que j’essaye d’accomplir »

Piqué sait que sa longévité est assez rare, et qu’ils sont très peu à avoir réussi à durer dans un aussi grand club et en gardant le même niveau de rentabilité. Mais, il assure que ce n’est pas du tout dû au hasard. « Il y a plusieurs choses qui vous donnent de bonnes performances en tant que joueur d’élite: sommeil, nutrition. J'essaie de faire ces choses, je suis au Barça depuis longtemps. Ce n'est pas une coïncidence mais parce que j’ai une routine que j’essaie d’accomplir», a-t-il lâché.

Enfin, durant cette interview, Piqué a aussi évoqué l’avenir de la sélection ibérique, celle dont il a claqué la porte en 2018 à l’issue de la Coupe du Monde en et au bout de 105 capes honorées. Ayant suivi récemment le changement au niveau de la barre technique avec le départ de Robert Moreno et le retour de Luis Enrique, l’arrière blaugrana a confié : « je ne sais pas vraiment ce qui s’était passé, mais je pense que c’est une bonne chose que Luis Enrique reprenne son poste ». Piqué a évolué sous les ordres de Luis Enrique pendant trois ans du côté du Nou Camp.