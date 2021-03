Barça, Nelson Semedo : "Je n'ai jamais vu Messi tirer un coup-franc à l'entraînement"

Le défenseur portugais, passé par le Barça, a encensé l'Argentin qui l'a impressionné dans sa maîtrise des coups-francs.

Lionel Messi est l'un des meilleurs tireurs de coup franc de la planète, si ce n'est le meilleur, et l'un des meilleurs de l'histoire. Ces dernières saisons, l'international argentin a démontré qu'il était chirurgical dans cet exercice quand il a une opportunité de frapper un coup franc relativement proche du but adverse. En effet, Lionel Messi a inscrit une multitude de coups francs sous les couleurs du FC Barcelone, le dernier datant du 31 janvier face à l'Athletic Bilbao.

Au total, Lionel Messi a inscrit la bagatelle de 46 coups francs avec le FC Barcelone. Rien que ça. Et ces coups francs ont été inscrit dans des positions diverses et variées. Alors forcément, tout le monde s'imagine que le talentueux argentin a dû travailler d'arrache-pied dans ce domaine pour en arriver à un tel niveau d'excellence. Et bien selon, un ancien coéquipier du FC Barcelone, pas du tout. Lionel Messi n'est pas du genre à frapper des coups francs à l'entraînement comme pouvait le faire Juninho dans son temps.

Dans une interview accordée au Telegraph, Nelson Semedo, qui a évolué pendant trois ans au Barça aux côtés de Lionel Messi, a révélé qu'il n'a jamais vu l'Argentin tirer un coup franc à l'entraînement. "Vous savez ce qui le rend encore plus incroyable? Je ne l’ai jamais vu tirer un coup franc à l’entraînement, durant toute la période où j’étais au Barça. Je vous jure qu’il ne l’a jamais fait. Nous avions l’habitude de nous entraîner à tirer de loin, mais Messi n’a jamais frappé de coup franc. Pour lui, c’était tout simplement naturel".

"Je n'ai pas assez de mots pour décrire à quel point Messi est bon"

"C’est un joueur incroyable, je ne peux vraiment l’expliquer à personne. Lorsqu’il marque son coup franc contre Liverpool, j’étais juste derrière lui… Je n’ai pas assez de mots pour décrire à quel point il est bon. (…) Lors de l’un de mes premiers matchs à Barcelone, il a pris le ballon et dribblé trois, quatre puis cinq joueurs. Inconsciemment, j’étais là sur le terrain à penser: ‘Comment ce gars peut-il faire ça?’", a ajouté l'international portugais.

Lionel Messi n'a pas toujours été aussi brillant dans cet exercice et s'est amélioré avec le temps. L'Argentin a peut-être mis à profit le conseil de son illustre aîné et compatriote, Diego Maradona, qu'il a eu en tant que sélectionneur avec l'Albiceleste. "Pour le Mondial durant lequel j’ai dirigé Messi en 2010, il tirait tous ses coups francs au-dessus. Et maintenant il détient la clé, Messi sait comment tirer", expliquait Maradona il y a deux ans sur TNT Sports.

"C’est simple car j’ai pu regarder Messi. Et je lui ai dit en face, comme à n’importe qui. Nous terminions l’entraînement après tous les autres et nous allions tirer des coups francs. C’est à partir de ce moment-là qu’il a bien frappé ses coups francs (…) Je lui ai appris comment tirer. Je lui ai dit: ‘C’est simple: tape au milieu !’", avait conclu le regretté joueur de l'Argentine et de Naples. En attendant, Lionel Messi empile les coups francs désormais et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.