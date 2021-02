La remontada, Piqué y croit

Lauréat du Barça samedi soir, le FC Barcelone peut remonter son déficit en Coupe face au clun andalou, selon Gerard Piqué.

Les Blaugrana ne sont plus qu'à deux points du leader de la Liga, l'Atletico Madrid, bien qu'ayant disputé deux matches de plus, et ont retrouvé leur confiance avant la demi-finale retour de la Copa à domicile mercredi contre Séville, où ils doivent renverser un déficit de deux buts.

Une défaite 2-0 au match aller plus tôt en février avait contribué à une humeur pessimiste au Camp Nou, combinée à une défaite humiliante en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et à une position modeste en championnat.

Mais le pilier barcelonais Pique se sent d'humeur positive, même si Pedri et Ronald Araujo semblaient souffrir de blessures lors du match en Andalousie.

"Il y a une Liga et une course au titre. Nous avons vu des choses bien pires. Nous ne sommes pas dans une situation parfaite, mais il y a de la confiance. Nous espérons pouvoir faire quelque chose. B

"Tout est dans la tête. Pendant mon passage au club, nous avons eu de nombreuses blessures, mais si l'équipe est bonne dans la tête, peu importe qui joue. C'est une question d'esprit d'équipe.

"Si nous renversons le match mercredi, la saison change complètement. Il s'agit de retrouver cette envie qui nous permet de nous battre pour les titres jusqu'à la fin, ce que le Barça est invité à faire."

Le succès de samedi en Andalousie est le premier de Ronald Koeman contre le FC Séville dans sa carrière d'entraîneur. Séville n'a pas réussi une seule tentative en première mi-temps et a terminé avec seulement quatre au total, tandis que le Barça avait trois grandes occasions et en a marqué deux.

"Les dernières fois où je suis venu parler [aux médias] ont été des moments douloureux", a déclaré Piqué. «Aujourd'hui, je suis très fier de l'équipe. Nous venons de subir des coups durs et l'équipe a progressé. Aujourd'hui, je pense que nous avons montré que l'équipe est toujours bien vivante, qu'elle a le potentiel pour concourir et que mercredi nous allons nous battre."