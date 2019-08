Barça, Messi reprend l'entraînement collectif avant le Betis

Lionel Messi est revenu à l'entraînement avec le groupe du mercredi alors qu'il est sur le point de se remettre totalement d'une blessure au mollet.

Le joueur de 32 ans a manqué la totalité du programme de pré-saison du Barca et ne faisait pas partie de l'équipe lors de la défaite 1-0 face à l' lors de la première journée de la saison de .

👏 Back in training with the group 😍 pic.twitter.com/D2Nk5FFNXm