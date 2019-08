Ronaldinho a libéré de la place à Messi au Barça - Le départ de Neymar permettra au PSG de construire autour de Mbappé

Comme Lionel Messi a bénéficié du départ de son ami Ronaldinho, Kylian Mbappé pourrait être aidé par la vente de Neymar.

Il y a eu un tremblement de terre au . Là où autrefois le projet était de construire une dynastie avec Neymar comme pièce maîtresse, la réalité de cet été est très différente. Revendre Neymar, soit à Barcelone, soit au , était impensable aux yeux du président du club, Nasser Al-Khelaifi. Maintenant, cela semble inévitable. Trop de choses semblent s'être passées entre Neymar et le PSG ; son séjour dans la capitale française - malgré deux titres de et une multitude de récompenses individuelles - a été un vrai chaos. Il n’est jamais devenu ce personnage capable de faire la différence dont le club avait tant besoin de passer à l’étape suivante.

Et maintenant, le club ne le laissera plus faire ; le message étant que s'il ne veut pas être ici, alors il pourra partir. De sa nonchalance lors des matches de championnat contre des équipes moyennes à ses problèmes de blessures chroniques - qui ont mis fin à ses deux campagnes de sous les couleurs du PSG dès huitième de finale - a toujours été gênant, empêchant Neymar de devenir le héros incontesté dans les yeux des supporters du PSG.

Et le premier match à domicile de la saison 1 de Ligue - la semaine dernière contre Nîmes - a apporté un spectacle choquant. Les ultras du PSG portaient des banderoles dans les gradins et chantaient des chansons critiquant sévèrement Neymar, le qualifiant de mercenaire et exigeant son départ immédiat de l’équipe. Le message était que son cœur n’avait jamais été à Paris, ce qui est devenu encore plus évident lorsqu’il a récemment qualifié la Remontada - la remontée miracle en Ligue des champions du contre le PSG - dans lequel Neymar était le protagoniste majeur - comme l’un des meilleurs moments de sa carrière.

Cela a été pris comme le plus grand manque de respect pour le club qui le paye - généreusement - mais dans lequel il n'arrive toujours pas à se faire aimer. Neymar s'est absenté lors de matches lambda prétextant des blessures mineures et a été sanctionné cet été car il n'est pas rentré du en temps et en heure après une autre blessure au pied.

Il a frappé un fan après que Rennes ait battu le PSG en finale de la à la fin de la saison dernière et s’est mis en difficulté avec des messages envoyés sur son compte Instagram à la suite de l’élimination du PSG par . En tant que candidat annoncé au Ballon d’Or depuis le début de sa carrière, Neymar apporte maintenant peut-être plus de problèmes que de satisfaction.

Et la question que le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient bien se poser actuellement est de savoir si Neymar est simplement dans une moins bonne période ou s'il est véritablement sur le déclin. Il a été dépasé par Kylian Mbappé - la star locale - qui a terminé la saison dernière en réclamant plus de responsabilités au PSG, sans quoi il irait en chercher ailleurs.

Le PSG craindrait serait particulièrement par l’idée du départ de Mbappé pour , dont le manager, Pep Guardiola, est un admirateur de longue date. Kylian Mbappe est un joueur pour lequel le PSG devrait construire autour de lui durant la décennie à venir et sera en bonne position pour une augmentation substantielle de son salaire une fois que Neymar sera parti.

En apparence, cela ressemble à la situation que Pep Guardiola avait dans ses mains quand il a pris le poste au FC Barcelone en 2008, impliquant Ronaldinho et Lionel Messi. Ronaldinho avait aidé Barcelone à reprendre sa place parmi les meilleures équipes du continent depuis son arrivée en provenance du PSG en 2003.

Sous Frank Rijkaard, il avait mené le Barça après six années sans trophée à la victoire en remportant deux , la Ligue des champions 2006, et avait obtenu le Ballon d’Or. Il était - pendant un temps - le meilleur joueur que le jeu ait jamais vu. Mais Ronaldinho - même s’il n’avait que 28 ans - était largement considéré en déclin. Ses pouvoirs diminuaient, à mesure que la nuit tombait et son propre style de vie décontracté et inimitable se heurtaient de front aux exigences de la vie d'un sportif de haut niveau.

Et, surtout, le FC Barcelone a également fait en sorte que Lionel Messi se fasse connaître. Alors que les deux étaient et restent des amis proches, il n’y avait plus de place pour l’un d’eux comme étoile dans la nouvelle équipe de Guardiola au Barça.

Le départ de Ronaldinho a contribué à donner de la place à Lionel Messi et à révéler aux yeux de tous que le petit Argentin le surpasserait en tant que joueur. Il passa donc le relais à Messi et s'en alla au Milan AC. Il n'atteindra plus les sommets qu'il a atteints au Barça et finira sa carrière seulement avec des coups d'éclat par intermittence.

Bien sûr, Messi a remporté d'innombrables titres et récompenses, le meilleur joueur que le FC Barcelone ait jamais vu et, sans doute, le meilleur joueur de tous les temps. Le PSG se trouve à un carrefour similaire; avec la possibilité de se débarrasser de leur superstar brésilienne et de laisser le contrôle de l'équipe aux pieds de leur jeune attaquant très prometteur.

La grande différence ? Neymar n’a jamais atteint le niveau de Ronaldinho en termes d’influence, d’héritage ou de trophées. Pas de Ballon d’Or, pas de Ligue des Champions, rien d’extraordinaire. Et il ne partira pas avec l'affection des fans du PSG mais avec une idée de ce qu'il aurait pu être.