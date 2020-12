Barça, Messi réagit après avoir battu le record de Pelé

Lionel Messi a réagi en battant le record de longue date de Pelé mardi, un record impensable pour la plupart des gens.

Lionel Messi a dévoilé ses impressions après avoir battu le record de Pelé et la superstar de Barcelone insiste sur le fait que sa dernière réalisation dépassait ses rêves les plus fous.

Messi a établi un nouveau record de buts dans un seul club après avoir marqué pour la 644e fois - le capitaine du Barça a dépassé Pelé lors de la victoire 3-0 en mardi face au .

L'Argentin, six fois vainqueur du Ballon d'Or, qui avait égalé Pelé contre Valence samedi, a marqué son 451e but en alors que le Barça battait Valladolid.

La Pulga a exprimé a joie sur les réseaux sociaux au terme du match. "Quand j'ai commencé à jouer au football, je n'aurais jamais pensé battre des records", a écrit Messi sur Instagram. "Et encore moins celui que j'ai réalisé aujourd'hui et qui appartenait à Pelé".

"Je ne peux que remercier tous ceux qui m'ont aidé au fil des ans, mes coéquipiers, ma famille, mes amis et tous ceux qui me soutiennent chaque jour !"

Les 644 buts de Messi ont été marqués en 17 saisons et 749 matchs pour le Barça, où le joueur de 33 ans a fait ses débuts en 2004.

Sa réalisation contre Valence a fait de Messi le premier joueur à atteindre le cap des 450 buts pour un seul club dans les cinq grands championnats européens.

Carles Puyol pense de son côté que son ancien coéquipier restera dans l’histoire comme le plus grand. "Si vous me demandez qui est Michael Jordan, je dirai qu'il est le meilleur basketteur de l'histoire", a déclaré le défenseur espagnol à Goal.

"Je pense que Messi aura le même statut - le meilleur footballeur de tous les temps. On parle également de savoir si Michael Jordan est le meilleur de l'histoire, et ce sont des opinions, et parfois il est difficile d'être objectif. Il est difficile pour un fan du de reconnaître que Messi est le meilleur. Nous avons eu de la chance de l'avoir mais je dis vraiment, en enlevant le sentiment d'être un culé, que les chiffres sont là, ils n'ont pas été inventés et ils montrent qu'il est le meilleur", a ajouté l'Espagnol.