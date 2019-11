Barça, Messi et Griezmann vraiment en froid ? La réponse de Piqué

Gérard Piqué s'est exprimé sur la relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann, très commentée dans la presse espagnole.

Présent dans l'émission El Larguero sur la Cadena Ser cette semaine, le défenseur barcelonais Gerard Piqué avait révélé que les joueurs du Barça ont proposé de baisser leurs salaires afin que Neymar puisse revenir.

"Nous n'avons pas accumulé d'argent. Nous avons demandé au président si nous pouvions changer nos contrats car nous savions qu'il y avait un problème de fair-play financier ... alors nous avons dit au président, plutôt que de gagner une certaine somme la première année, nous pourrions la gagner la deuxième ou troisième ou quatrième", avait-il lâché.

"En fin de compte, nous acceptons ce que le club fait. Si nous pouvons aider le club, et éviter ainsi un problème relatif au FPF, nous n'aurons aucun problème à le faire", avait continué le défenseur. "Plutôt que de réduire notre salaire, il s'agissait de trouver une formule qui permettrait au club de faire signer Neymar. A l'époque, ils pensaient que c'était une bonne idée, mais d'autres problèmes ont surgi." Quand on lui a demandé si Neymar pourrait revenir au Barça, Pique a ajouté: "Dans le football, tout peut arriver et chaque année, ce constat est encore plus clair. Nous avons dit à Neymar: "Tu es dans une prison en or ". Mais en football, tout peut arriver et la porte sera toujours ouverte".

Des propos soulignant l'unanimité du vestiaire catalan par rapport à l'idée de faire revenir Neymar. Mais cet attachement à la superstar brésilienne peut-il être mis en relation avec l'intégration d'Antoine Griezmann ? Pas le moins du monde, selon Piqué.

Alors que la relation entre Lionel Messi et le champion du monde français fait l'objet de beaucoup de commentaires, Piqué a rassuré tout le monde. "Léo et Grizzi s’entendent bien, comme avec Dembélé ou avant avec Pedro. Avec Luis Suarez, ils sont comme des frères, mais cela ne veut pas dire que Messi et Griezmann ne s’entendent pas bien. C’est une nouvelle relation et, petit à petit, ils se connaissent".